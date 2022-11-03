他說，CPRP的數據採自獨立第三者進行的收視調查。多年來，商業免費電視台和廣告業界一直以合資方式，聘請獨立調查公司進行這項收費調查並維持至今。電視台和廣告業者更抽取相關數字作為制作節目或投放廣告的重要參考，CPRP就是以投放廣告的費用除以收視點，藉以計算效益，也是計量廣告回報的最科學化數據之一。

然而，隨著媒體平台增多，計算效益出現差異化，市場上對於收視調查與及相關數據出現不少誤解，甚至以訛傳訛，導致出現收視點不可信，計算收視點成本無用的說法。他稱，這些說法部份未經查証或只是想當然。他強調，實際上收視調查是國際普遍做法，進行調整的均是國際性公司，各國間的做法相似，有其嚴謹標準。

帖文用意之一是肯定CPRP的可信性和科學性。至於有論者指出，投放廣告還可以有其他考慮，例如以年齡劃分的目標對象，又或者社交媒體的滲透等，蕭世和並無異議。他說，收視調查不單提供觀眾總人數，還會按年齡層劃分電視觀眾，廣告客戶可按細分的目標計算成本。廣告公司在投放廣告後，一般會以目標觀眾群(Target Audience Rating Point TARP) 撰寫報告，其基礎也源自收視報告。因此收視報告和作為業界收費基礎的重要性，須維護其公信力。

至於近年社交媒體和手機興起，蕭世和說，如果能夠把這些延伸的效益計算在內，對電視作為推廣媒介絕對是好事，只可惜無論本地和國際間仍未能創立一套像收視調查的通用科學計量工具去計算其效益。TVB和業界各持份者亦因此正努力推動具科學化的效益計算指標。

蕭世和相信電視目前仍是非常普及和有效的推廣渠道，在面對不同媒體的競爭下，電視業須更重視科學化的數據，並不斷作出優化，同時讓外界接受和了解，以迎接數字化的新世代，並以此和各持份者和有心人共勉。