道瓊斯工業平均指數收跌146點，跌幅0.46%，報32001點。標普500指數收跌39點，跌幅1.06%，報3719點。納斯達克綜合指數收跌181點，或1.73%，報10342點。

家得寶跌2.5%，報281.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47.65點，而波音升6.34%，報156.75元，貢獻道指61點。

科技股方面，蘋果收市報138.88元，跌4.24%，谷歌母公司Alphabet收市報83.43元，跌4.07%，亞馬遜收市報89.3元，跌3.06%，Facebook收市報88.91元，跌1.8%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.93%，報409點。德國DAX指數收跌0.96%，報13130點；法國CAC 40指數跌0.54%，報6243點；英國富時100指數收漲0.63%，報7188點。

道指曾低見31727.05點，是10月25日31423.53點後最低。收市報32001.25點，是10月26日後收市新低，當日報31839.11點。連跌4日，累計跌860.55點，對上一次連跌4日是10月10日。

標指曾低見3698.15點，是10月21日3647.42點後最低。收市報3719.89點，是10月20日後收市新低，當日報3665.78點。連跌4日，累計跌181.17點，對上一次連跌4日是10月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月11日。

納指曾低見10319.54點，是10月14日10308.81點後最低。收市報10342.94點，是10月14日後收市新低，當日報10321.39點。連跌4日，累計跌759.51點，對上一次連跌4日是10月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月11日。