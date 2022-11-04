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美2年10年期債息倒掛創新低 3月10年期轉正 道指跌146點 4日跌860點

交易員預測美國基準利率最終將突破5%，美國2年期債息高見4.7431厘，是2007年7月25日後最高。美國10年期債息雖亦向上，但美2年期10年期債息倒掛擴大至58.585點，創即市紀錄新低(按：1981年3月13日收市為59.65基點，未有即市數據)。不過，上月底才轉為倒掛的美3個月10年期債息，則重回正數，高見8.102基點，收報1.107基點是10月25日後最高。美股向下，道指連跌4日，納指見3周低。美股周五將迎來非農數據考驗。

道瓊斯工業平均指數收跌146點，跌幅0.46%，報32001點。標普500指數收跌39點，跌幅1.06%，報3719點。納斯達克綜合指數收跌181點，或1.73%，報10342點。

家得寶跌2.5%，報281.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47.65點，而波音升6.34%，報156.75元，貢獻道指61點。

科技股方面，蘋果收市報138.88元，跌4.24%，谷歌母公司Alphabet收市報83.43元，跌4.07%，亞馬遜收市報89.3元，跌3.06%，Facebook收市報88.91元，跌1.8%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.93%，報409點。德國DAX指數收跌0.96%，報13130點；法國CAC 40指數跌0.54%，報6243點；英國富時100指數收漲0.63%，報7188點。

道指曾低見31727.05點，是10月25日31423.53點後最低。收市報32001.25點，是10月26日後收市新低，當日報31839.11點。連跌4日，累計跌860.55點，對上一次連跌4日是10月10日。

標指曾低見3698.15點，是10月21日3647.42點後最低。收市報3719.89點，是10月20日後收市新低，當日報3665.78點。連跌4日，累計跌181.17點，對上一次連跌4日是10月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月11日。

納指曾低見10319.54點，是10月14日10308.81點後最低。收市報10342.94點，是10月14日後收市新低，當日報10321.39點。連跌4日，累計跌759.51點，對上一次連跌4日是10月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月11日。

 