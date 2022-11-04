個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.86%，折合報225.53元；阿里巴巴（9988）升1.57%，折合報63.99元；美團（3690）升3.33%，折合報146.21元；匯控（0005）升0.86%，折合報40.65元；建行（0939）升0.25%，折合報4.16元。

道期現跌0.118%；標期現跌0.11%；納期現跌0.06%。日股現跌1.3%，韓股現升0.19%，澳股現跌0.13%。

VIX指數隔晚跌2.16%或0.56點，報25.3點。美2年期10年期債息現倒掛57.32基點；美3個月10年期債息現倒掛0.801基點。

紐油現跌0.27%或0.23美元，報87.93美元；布油現跌0.26%或0.25美元，報94.42美元；金價現升0.12%或1.97美元，報1631.46美元；LME 銅期貨隔晚跌0.85%或65.5美元，報7561美元。美國10年期債息現升0.15%或0.0063厘，報4.1532厘。

今日焦點股份可留意：

巨子生物（2367）上市，定價24.3元。

TVB：收視點成本為科學化數據，業界須維護該數據公信力。留意電視廣播（0511）。

雲南水務（6839）售雲水科技全部股權，料淨獲利2.8億人幣。

思摩爾（6969）稱其產銷電子煙毋需繳納消費稅。

中達（0139）再減持6439萬股山高控股（0412），套現1.36億。

聯通（0762）獲批使用900MHz頻段開展5G業務。

越秀地產（0123）10月合同銷售額按年升9%。

信利國際（0732）10月營業淨額按年跌24.7%。

商人任德章提價收購茂宸（0273），獨董財顧認為不公平籲不接納。

比亞迪（1211）10月汽車銷量按年升1.4倍，新能源車增近1.7倍。

廣汽（2238）10月汽車銷量升逾一成至21.25萬輛。

中銀（2388）上調最優惠銀行利率0.25厘。

聯想（0992）：新美國晶片禁令不會顯著影響聯想出貨，強美元影響有限。

景瑞（1862）10月合約銷售額按年跌40.8%。

金地商置（0535）10月合約銷售額按年跌19.6%。

大成食品（3999）首三季少賺33%。

領展（0823）：2024年底旗下停車場將提供3000個電動車充電站。

渣打（2888）加P 0.25厘。

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