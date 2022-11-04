恒指今早高開103點或0.68%，報15442點，大市成交金額13億元；國指今早高開46點或0.9%，報5217點。恒生科技指數開市報3077點，升1.37%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。長和（0001）、新奧（2688）、比亞迪（1211）拖累大市。
藍籌40隻升，17隻下跌，16隻無升跌。京東（9618）升3.61%，報158元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌1.59%，報80.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，3隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報66.8元，升4.95%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報18.72元，跌0.95%。
恒指續高於10天線(15270.67點)。科指續高於10天線(2965.21點)，受制於20天線(3095.92點)。
安樂工程（1977）：將不被競委會裁違競爭法，罰款1.5億，全年料少賺65%。見52周低1.07元，開市報1.07元，跌1.83%。
巨子生物（2367）上市，定價24.3元。開市報26元，升7%。
TVB：收視點成本為科學化數據，業界須維護該數據公信力。電視廣播（0511）無成交，報2.87元。
雲南水務（6839）售雲水科技全部股權，料淨獲利2.8億人幣。無成交，報0.305元。
思摩爾（6969）稱其產銷電子煙毋需繳納消費稅。開市報10.96元，升7.24%。
中達（0139）再減持6439萬股山高控股（0412），套現1.36億。中達開市報0.038元，無升跌。山高控股（0412）無成交，報3.17元。
聯通（0762）獲批使用900MHz頻段開展5G業務。開市報3.45元，無升跌。
越秀地產（0123）10月合同銷售額按年升9%。開市報6.46元，跌0.46%。
信利國際（0732）10月營業淨額按年跌24.7%。無成交，報1.05元。
商人任德章提價收購茂宸（0273），獨董財顧認為不公平籲不接納。無成交，報0.026元。
比亞迪（1211）10月汽車銷量按年升1.4倍，新能源車增近1.7倍。開市報187.2元，跌0.11%。
廣汽（2238）10月汽車銷量升逾一成至21.25萬輛。無成交，報5.11元。
中銀（2388）上調最優惠銀行利率0.25厘。開市報24.55元，無升跌。
聯想（0992）：新美國晶片禁令不會顯著影響聯想出貨，強美元影響有限。開市報5.92元，跌0.67%。
金地商置（0535）10月合約銷售額按年跌19.6%。無成交，報0.44元。
大成食品（3999）首三季少賺33%。無成交，報0.41元。
領展（0823）：2024年底旗下停車場將提供3000個電動車充電站。開市報48.95元，升0.31%。
渣打（2888）加P 0.25厘。無成交，報46.8元。
3隻股份創52周低，包括中遠海發（2866）低見0.89元，開市報0.89元，無升跌；康師傅（0322）低見11.5元，開市報11.5元，跌4.17%；安樂工程（1977）低見1.07元，開市報1.07元，跌1.83%。
異動股
上升異動股，包括，深藍科技（1950）開市報0.152元，升8.57%；法拉帝（9638）開市報21.5元，升7.61%；思摩爾（6969）開市報10.96元，升7.24%；巨子生物（2367）開市報26元，升7%；名創優品（9896）開市報11.94元，升6.8%；亞盛醫藥（6855）開市報18.1元，升5.23%；理想汽車（2015）開市報66.8元，升4.95%；金禧國際（0091）開市報0.118元，升4.42%；華領醫藥（2552）開市報2.66元，升4.31%；蔚來集團（9866）開市報76.5元，升4.22%。
下跌異動股，包括，榮萬家（2146）開市報1.7元，跌5.56%；中銀航空租賃（2588）開市報54.1元，跌4.33%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位4.772元，開市報4.812元，跌3.41%；康師傅（0322）見52周低11.5元，開市報11.5元，跌4.17%；國美（0493）開市報0.12元，跌3.23%；首都機場（0694）開市報4.23元，跌2.98%；海螺創業（0586）開市報12.2元，跌2.87%；中匯（0382）開市報1.83元，跌2.66%；中遠海運港口（1199）開市報4.29元，跌2.5%；神威藥業（2877）開市報4.96元，跌2.36%；華潤萬象（1209）開市報25.1元，跌2.33%。
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