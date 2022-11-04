moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

老虎環球暫停對中國股票做新的投資 減持中國風險敞口

彭博社引述消息報道，老虎環球(Tiger Global Management)的對沖和僅多頭基金今年以來不斷降低中國風險敞口，上個月時還在減持，將其在老虎環球投資組合所佔比例從中雙位數降到中個位數左右。

老虎環球認為，習近平連任中共中央總書記後，地緣政治緊張局勢和動態清零防疫政策更有可能會持續下去，不過中國領導人也可能會採取經濟刺激措施，實現長期規劃目標。

報道指，在習近平發表下一次公開講話前，老虎環球目前不打算撈底中國股票，並對投資採取觀望態度，將重點放在印度和東南亞市場上。

報引述消息指，老虎環球剩餘的中國敞口主要與美團（3690）和京東（9618）相關，不過這些持倉也已減少。

老虎環球一位發言人不予置評。

 

其他報道

阿里：自研CPU已大規模應用 未來兩年20%新增算力將使用「倚天710」

馬斯克據報下令Twitter削減年基建開支78億 主要壓縮雲服務

滬深三大指數個別走 人行本周淨回籠7370億人幣

恒指高開103點 科指升1.37% 安樂工程跌1.8% 巨子生物上市升7%

安樂工程：將不被競委會裁違競爭法 罰款1.5億 全年料少賺65%

港股ADR升134點 夜期高水211點 美期跌亞股個別發展 巨子生物上市

美2年10年期債息倒掛創新低 3月10年期轉正 道指跌146點 4日跌860點

 