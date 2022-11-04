老虎環球認為，習近平連任中共中央總書記後，地緣政治緊張局勢和動態清零防疫政策更有可能會持續下去，不過中國領導人也可能會採取經濟刺激措施，實現長期規劃目標。

報道指，在習近平發表下一次公開講話前，老虎環球目前不打算撈底中國股票，並對投資採取觀望態度，將重點放在印度和東南亞市場上。

報引述消息指，老虎環球剩餘的中國敞口主要與美團（3690）和京東（9618）相關，不過這些持倉也已減少。

老虎環球一位發言人不予置評。

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