陸挺表示，政府換屆會在明年3月完成，但即使到了那時，重開的具體時間和形式也仍可能存在不確定性。明年3月後難免進入一個困難時期，若向「共存」的轉向緩慢，投資者可能相當失望並減少投資和消費需求；若實質性走向放棄「清零」，感染率很可能在短時間內飆升，因多數民眾迄今成功與病毒隔絕，同時他們視新冠為很可能產生嚴重後遺症的高致命病毒。

陸挺表示，若當局不改變敘事，感染的激增肯定會引發一些混亂，鄭州富士康工廠發生的事件就是證明。不願意改變敘事是當前對退出清零的主要障礙，而且可能積重難返，因上海在李強治下曾經歷過數月的全面封控。

陸挺表示，挑戰還可能來自疫苗接種和藥物，但由於Omicron致命性遠低於之前的毒株，所以這些問題的相關性大幅下降。

此外，野村表示，傳聞中的放鬆措施可能產生的積極效果非常有限，該行稱。今年來中國的防疫經歷了幾輪放鬆但結果並不鼓舞人心。

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