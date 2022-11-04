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1個月HIBOR連跌3日 跌穿3.2% 港元觸及7.85

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.52點子至3.19196%，是10月31日後最低，當日報3.17339%。對上一次連跌3日是10月05日，當日拆息報2.51964%。

港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.67點子至1.73929%；1星期HIBOR跌1.73點子至2.53488%；2星期HIBOR跌4.27點子至2.79946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4點子至4.76714%；6個月期HIBOR升4.56點子至4.99274%；12個月期HIBOR升3.05點子至5.35066%。

美元指數現報112.728貶值0.202點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報3.83571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6438%，連續2日擴闊，利差是2022年10月28日後最低，當日差距為-0.6505%。

對上一次連續2日擴闊，是2022年10月27日，當日利差報-0.6726%。

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