港元現報7.8498元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.67點子至1.73929%；1星期HIBOR跌1.73點子至2.53488%；2星期HIBOR跌4.27點子至2.79946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4點子至4.76714%；6個月期HIBOR升4.56點子至4.99274%；12個月期HIBOR升3.05點子至5.35066%。

美元指數現報112.728貶值0.202點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報3.83571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6438%，連續2日擴闊，利差是2022年10月28日後最低，當日差距為-0.6505%。

對上一次連續2日擴闊，是2022年10月27日，當日利差報-0.6726%。

其他報道

Twitter向員工發內部電郵 確認周五裁員

野村陸挺：內地3月退出清零可能性加大

捲土重來？特朗普據報中期選舉後宣布參選2024年總統

美國及其盟友據報同意將俄羅斯油價上限定於固定水平

鴻海與沙特公共投資基金合營 生產電動汽車

鈴木俊一：干預匯市不針對特定匯率水平

老虎環球暫停對中國股票做新的投資 減持中國風險敞口

阿里：自研CPU已大規模應用 未來兩年20%新增算力將使用「倚天710」

馬斯克據報下令Twitter削減年基建開支78億 主要壓縮雲服務

滬深三大指數個別走 人行本周淨回籠7370億人幣

恒指高開103點 科指升1.37% 安樂工程跌1.8% 巨子生物上市升7%

安樂工程：將不被競委會裁違競爭法 罰款1.5億 全年料少賺65%

港股ADR升134點 夜期高水211點 美期跌亞股個別發展 巨子生物上市

美2年10年期債息倒掛創新低 3月10年期轉正 道指跌146點 4日跌860點