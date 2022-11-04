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蘋果暫停招聘研發部門以外職位

彭博社引述消息報道，蘋果公司已經暫停研發部門以外職位招聘，在現有的降預算計劃的基礎上進一步削減開支。消息指，暫停招聘通常不適用於承擔未來設備和長期計劃的團隊，但會影響一些公司職能部門以及標準的硬體和軟件工程崗位。

蘋果上月在發布財報前宣布削減預算，並在財報中預計這個假日季的增長將放緩。報道指，蘋果一些團隊在特殊情況下仍然可以招聘，該公司也繼續在招聘網站發布新職位。然而，實際招聘流程基本上已被擱置。

蘋果在一份聲明中表示，公司將繼續招聘人才，「但鑒於當前的經濟環境，我們對某些業務採取了非常謹慎的做法」。該公司說，對蘋果的未來充滿信心，「我們希望思慮周全、決策明智，使我們能夠繼續推動長遠創新」。

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