蘋果上月在發布財報前宣布削減預算，並在財報中預計這個假日季的增長將放緩。報道指，蘋果一些團隊在特殊情況下仍然可以招聘，該公司也繼續在招聘網站發布新職位。然而，實際招聘流程基本上已被擱置。

蘋果在一份聲明中表示，公司將繼續招聘人才，「但鑒於當前的經濟環境，我們對某些業務採取了非常謹慎的做法」。該公司說，對蘋果的未來充滿信心，「我們希望思慮周全、決策明智，使我們能夠繼續推動長遠創新」。

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