彭博社引述消息報道，蘋果公司已經暫停研發部門以外職位招聘，在現有的降預算計劃的基礎上進一步削減開支。消息指，暫停招聘通常不適用於承擔未來設備和長期計劃的團隊，但會影響一些公司職能部門以及標準的硬體和軟件工程崗位。
蘋果上月在發布財報前宣布削減預算，並在財報中預計這個假日季的增長將放緩。報道指，蘋果一些團隊在特殊情況下仍然可以招聘，該公司也繼續在招聘網站發布新職位。然而，實際招聘流程基本上已被擱置。
蘋果在一份聲明中表示，公司將繼續招聘人才，「但鑒於當前的經濟環境，我們對某些業務採取了非常謹慎的做法」。該公司說，對蘋果的未來充滿信心，「我們希望思慮周全、決策明智，使我們能夠繼續推動長遠創新」。
其他報道
美商務部長稱 需時最長9個月 才能達成限制中國獲取某些技術新規
傳國美要求員工簽承諾函 未來半年到一年或延發工資 承諾不傳謠及不放負等
阿里：自研CPU已大規模應用 未來兩年20%新增算力將使用「倚天710」
馬斯克據報下令Twitter削減年基建開支78億 主要壓縮雲服務
恒指高開103點 科指升1.37% 安樂工程跌1.8% 巨子生物上市升7%
安樂工程：將不被競委會裁違競爭法 罰款1.5億 全年料少賺65%
港股ADR升134點 夜期高水211點 美期跌亞股個別發展 巨子生物上市