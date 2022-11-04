恒指半日升874點或5.7%，報16213點，大市成交金額887億元；國指升340點或6.59%，報5511點。恒生科技指數收報3269點，升7.71%。

藍籌股成交金額390.11億元，佔大市成交43.98%；科指成份股成交金額255.41億元，佔大市成交28.79%；國指成份股成交金額333.69億元，佔大市成交37.62%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。電能實業（0006）、長建（1038）、翰森製藥（3692）拖累大市。

藍籌72隻升，1隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升13.7%，收報9.46元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌1.06%，收報37.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報32.4元，升24.38%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.2元，跌0.45%。

恒指升穿10天線(15347.76點)及20天線(15986.73點)。科指升穿10天線(2984.43點)及20天線(3105.52點)。

北水南下合計淨流入31.19億元，較上日減少58.96%，連續第22日流入，累計流入1063.01億元，對上一次連續22日淨流入是2021年12月23日。南水北上合計淨流入61.22億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數半日表現

恒指曾升最多6.05%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為6.44%。今曾高見16267.59點，是10月21日16359.04點後最高。

科指曾升最多8.5%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為9.3%。今曾高見3293.54點，是10月19日3313.34點後最高。

國指曾升最多6.91%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為8.21%。今曾高見5527.86點，是10月21日5557.11點後最高。

傳國美（0493）要求員工簽承諾函，未來半年到一年或延發工資，承諾不傳謠及不放負等。收報0.126元，升1.61%。

阿里（9988）：自研CPU已大規模應用，未來兩年20%新增算力將使用「倚天710」。收報70.6元，升12.06%。

安樂工程（1977）：將不被競委會裁違競爭法，罰款1.5億，全年料少賺65%。見52周低1元，收報1.04元，跌4.59%。

巨子生物（2367）上市，定價24.3元。收報28.7元，升18.11%。

TVB：收視點成本為科學化數據，業界須維護該數據公信力。電視廣播（0511）收報2.95元，升2.79%。

雲南水務（6839）售雲水科技全部股權，料淨獲利2.8億人幣。收報0.315元，升3.28%。

思摩爾（6969）稱其產銷電子煙毋需繳納消費稅。收報10.98元，升7.44%。

中達（0139）再減持6439萬股山高控股（0412），套現1.36億。中達收報0.04元，升5.26%。山高控股（0412）收報3.23元，升1.89%。

聯通（0762）獲批使用900MHz頻段開展5G業務。收報3.51元，升1.74%。

越秀地產（0123）10月合同銷售額按年升9%。收報7.18元，升10.63%。

信利國際（0732）10月營業淨額按年跌24.7%。收報1.09元，升3.81%。

商人任德章提價收購茂宸（0273），獨董財顧認為不公平籲不接納。收報0.026元，無升跌。

比亞迪（1211）10月汽車銷量按年升1.4倍，新能源車增近1.7倍。收報199元，升6.19%。

廣汽（2238）10月汽車銷量升逾一成至21.25萬輛。收報5.37元，升5.09%。

中銀（2388）上調最優惠銀行利率0.25厘。收報25.1元，升2.24%。

聯想（0992）：新美國晶片禁令不會顯著影響聯想出貨，強美元影響有限。收報6.02元，升1.01%。

金地商置（0535）10月合約銷售額按年跌19.6%。收報0.445元，升1.14%。

大成食品（3999）首三季少賺33%。見52周低0.385元，收報0.385元，跌6.1%。

領展（0823）：2024年底旗下停車場將提供3000個電動車充電站。收報49.6元，升1.64%。

渣打（2888）加P 0.25厘。收報48.2元，升2.99%。

破頂股表現

破頂股包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見6.35元，收報6.28元，升3.12%；先聲藥業（2096）創52周高，見12.32元，收報12.14元，升15.4%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括朗詩（0106）低見0.119元，收報0.122元，跌8.27%；新世紀醫療（1518）低見0.66元，收報0.72元，跌13.25%；稻草熊（2125）低見0.95元，收報0.97元，跌3.96%；皓天財經（1260）低見0.152元，收報0.152元，跌10.59%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）低見4.72元，收報4.72元，跌1.09%；瑞爾集團（6639）低見5.88元，收報6元，升0.5%；弘陽地產（1996）低見0.35元，收報0.395元，升6.76%；潤邁德醫療（2297）低見2.1元，收報2.11元，跌3.65%；玄武雲（2392）低見3.68元，收報3.68元，跌2.9%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見8.64元，收報8.68元，跌1.7%；富豪產業（1881）低見0.85元，收報0.87元，升1.16%；中遠海發（2866）低見0.89元，收報0.92元，升3.37%；中行（3988）低見2.51元，收報2.57元，升1.98%；中國銀行（3988）低見2.51元，收報2.57元，升1.98%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.72元，收報0.73元，無升跌；山水水泥（0691）低見1.54元，收報1.69元，升6.96%；太陽國際（8029）低見0.17元，收報0.209元，升4.5%；康師傅（0322）低見11.5元，收報11.78元，跌1.83%；安樂工程（1977）低見1元，收報1.04元，跌4.59%。

異動股

上升異動股，包括，祖龍娛樂（9990）收報3.13元，升40.99%；大發地產（6111）收報0.138元，升40.82%；中國有贊（8083）收報0.092元，升31.43%；康希諾生物（6185）收報119元，升29.35%；小鵬（9868）收報32.4元，升24.38%；泰和小貸（1915）收報2.73元，升22.97%；世茂服務（0873）收報1.67元，升20.14%；巨子生物（2367）收報28.7元，升18.11%；德琪醫藥（6996）收報4.49元，升17.54%。

下跌異動股，包括，冠均國際（1629）收報0.241元，跌15.44%；匯安智能科技（8379）收報0.116元，跌15.33%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.66元，收報0.72元，跌13.25%；龍皇（8493）收報0.046元，跌13.21%；皓天財經（1260）創上市新低，見0.152元，收報0.152元，跌10.59%；粵運交通（3399）收報0.62元，跌10.14%；朗詩（0106）創上市新低，見0.119元，收報0.122元，跌8.27%；華大酒店（0201）收報0.089元，跌8.25%；美聯工商舖（0459）收報0.079元，跌8.14%；金輝（0137）收報1.02元，跌8.11%；興業物聯（9916）平上市低位0.612元，收報0.62元，跌7.46%。

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