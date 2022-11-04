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安踏完成發行5億人幣綠色中期票據 所籌資金用於建設安踏上海總部

安踏體育（2020）宣布，公司獲選亞太經合組織（APEC）中國工商理事會 2022 年度課題「可持續中國產業發展行動」之企業優秀案例，以推廣通過產品設計與研發創新倡導低碳消費及生活，推動價值鏈綠色轉型的實踐。

另外，安踏已成功於渣打銀行（中國）開立「可持續活期存款戶口」，並獲得「可持續活期存款證書」。安踏指，早在2020年便開始參與金融機構的綠色存款項目，並於今年完成了發行總金額為人民幣5億元綠色中期票據，所籌資金主要用於建設預期於2024年啟用的安踏上海總部，該項目承諾結合綠色空間、節能設計和材料來發展。

安踏可持續發展委員會主席及首席財務官賴世賢表示，二十大報告明確指出，要加快發展方式綠色轉型，倡導綠色消費，隨著國家訂下明確的可持續發展政策及目標，以及資本市場對相關議題的關注日益增加，作為可持續發展的實踐者，安踏致力將可持續發展理念貫徹在經營之中，通過與消費者、生態夥伴、環境、社會及員工等各持份者締造共生價值，推動可持續發展，肩負起對社會和環境的責任。

 

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