報道引述消息指，美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的數十名檢查人員最快這個周末離開香港，早於原來11月中旬的日程。匿名消息指，工作取得進展，儘管中國監管機構要求刪減特定信息。

消息指，委員會可能在未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和記錄保存方面。

一位知情人士說，現場檢查結束之後，中國證監會和PCAOB的官員將繼續進行線上溝通。

PCAOB的發言人在正常上班時間之外沒有回覆電子郵件。中國證監會沒有立即回覆彭博社查詢。

【13:05】消息公布後，港股午後升幅擴大，恒指曾升最多7.31%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為9.26%。高見16460.46點，是10月19日16923.12點後最高。

科指曾升最多10.42%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為11.04%。高見3351.62點，是10月12日3374.29點後最高。

國指曾升最多8.49%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為12.94%。高見5609.46點，是10月19日5758.75點後最高。

阿里巴巴（9988）曾升最多20.95%，是2022年3月16日後最大升幅，當日升幅為27.79%。高見76.2元，是10月18日76.4元後最高。其他報道

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