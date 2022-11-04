報道引述消息指，國務院近期要求中國民用航空局牽頭，聯合相關部委，籌劃取消兩年多前因新冠疫情而設置的國際客運航班熔斷機制。

目前的熔斷機制下，航空公司的某些入境航班會被暫停一到兩周，具體取決於落地後乘客中有多少人檢出新冠陽性。香港7月份暫停了一個類似的機制。

報道引述消息指，今年年中，國務院曾要求相關部委按照國際航班分三階段正常化的目標推進工作，取消熔斷就是其中一步。

第一步是增加國際航班數量，並且看起來已在進行。中國民航局上個月表示，今年10月到明年3月末中國的國際客運航班將同比增加逾一倍，而且東航和南航等航空公司都已表示打算增加航班。

現在重點似乎已經轉向了第二步，高層領導人近期要求監管機構起草一項放鬆熔斷規定的行動計劃。

消息指，第三步是讓民航業國際航班逐步恢復至疫情前的水平。目前尚不清楚這兩步的實施時間表。

國務院和民航局未立即回覆置評請求。

國航（0753）現報6.26元，升5.92%；南航（1055）現報4.51元，升5.87%；東航（0670）現報2.82元，升4.44%；國泰（0293）現報7.65元，升2.68%。

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