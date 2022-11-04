即日起，市民可透過AlipayHK 的「螞蟻銀行」小程式申請Ant Bank PayLater；完成批核後於AlipayHK線上合作商戶購物滿100元時，選擇Ant Bank PayLater的3個月免息分期服務，即日至今年12月31日免手續費。用戶也可以在AlipayHK的「螞蟻銀行」小程式內，使用螞蟻銀行賬戶、AlipayHK餘額或所連結銀行戶口進行還款。

該行又指出，即日起至12月31日，全新螞蟻銀行用戶於開戶日7日內成功申請Ant Bank PayLater，及綁定同名AlipayHK賬戶，就可獲存款寶賬戶首2萬元首兩月存款最高8.88%的年利率獎賞。

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，近年流動支付發展迅速成為市民日常使用的消費工具之一，今次推出先買後付的分期服務並與電子錢包平台合作屬創新之舉。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，今次與集團旗下螞蟻銀行的又一次深度合作，透過在AlipayHK平台上增加Ant Bank PayLater的分期付款方式，給AlipayHK用戶提供多一種支付方式選擇。期望未來用戶見到AlipayHK標識即能選擇由金融機構提供的分期服務作為其中一種支付方式。

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