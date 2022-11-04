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多項好消息 港股創半年最大升幅、4個月最多成交 恒指收市升821點 科指全周升15%破紀錄

早前市場傳出內地擬放棄動態清零，除了網上仍有匿名的放棄清零相關消息外，今日外媒再有多項利好消息報道，包括中美審計看來取得進展，以及內地取消國際航班熔斷機制，加上德國總理朔爾茨訪問北京，是疫情以來西方大國領導人首次訪華。投資者繼續押注中國將放鬆防疫政策，A股港股急彈，美期跟升，國指、恒指成為全球主要市場中升幅第二、三大，大市成交增91%至1886億元，見逾4個月高。恒指今日曾升最多7.65%，是3月16日後最大升幅。全周計，恒指升8.73%或1298點，升幅是2011年10月28日後最大；而科指更升15.63%，創有紀錄以來最大單周升幅。北水連續22日淨流入是2021年12月23日最長。

匯市方面，美匯回軟至112.4，在岸人民幣升至7.237，穿10天線，下試20天線，離岸價升值見7.2427，穿10天、20天線。

恒指今早高開103點為全日低位，午後曾升最多1173點，全日高低波幅1070點。

恒指收市升821點或5.36%，報16161點，大市成交金額1886億元，較上日增加91.22%，是6月27日2000.09億元成交後最多；國指升312點或6.03%，報5482點。恒生科技指數收報3264點，升7.54%。

藍籌股成交金額923.51億元，佔大市成交48.96%；科指成份股成交金額582.01億元，佔大市成交30.85%；國指成份股成交金額782.9億元，佔大市成交41.51%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。電能實業（0006）、翰森製藥（3692）、長建（1038）拖累大市。

藍籌72隻升，1隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升15.38%，收報9.6元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌0.93%，收報37.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報32.35元，升24.18%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.1元，跌1.21%。

恒指升穿10天線(15342.5點)、20天線(15984.1點)。科指升穿10天線(2983.92點)、20天線(3105.27點)。

北水南下合計淨流入60.47億元，較上日減少20.43%，連續第22日流入，累計流入1092.29億元，對上一次連續22日淨流入是2021年12月23日。南水北上合計淨流入99.93億元人民幣，終止連續2日流出。

「ATM」表現

阿里巴巴（9988）曾升最多20.95%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為27.79%。高見76.2元，是10月18日76.4元後最高。今日收市報69.9元，是10月20日後收市新高，當日報69.9元。

騰訊（0700）曾升最多11.74%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為12.74%。高見247.4元，是10月19日252.6元後最高。今日收市報238.6元，是10月19日後收市新高，當日報244元。

美團（3690）曾升最多12.23%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為16.19%。高見158.8元，是10月11日161.5元後最高。今日收市報149.5元，是10月18日後收市新高，當日報154元。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是5月13日。

三大指數即市表現

恒指曾升最多7.65%，是3月16日後最大升幅。今曾高見16513.16點，是10月19日16923.12點後最高。今日收市報16161.14點，是10月21日後收市新高，當日報16211.12點。

科指曾升最多10.9%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為11.04%。今曾高見3366.3點，是10月12日3374.29點後最高。今日收市報3264.23點，是10月18日後收市新高，當日報3336.25點。

國指曾升最多8.82%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為12.94%。今曾高見5626.5點，是10月19日5758.75點後最高。今日收市報5482.52點，是10月21日後收市新高，當日報5517.44點。

一周表現

恒指本周累升8.73%或1298點，升幅是2011年10月28日後最大，當時收市升幅為11.06%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升30.08%，其次為金沙中國（1928）及美團（3690），分別升28.81%及22.74%。而表現最差的是新奧（2688），累跌4.55%，其次為工行（1398）及中石油（0857），分別跌3.06%及2.75%。

國指本周累升9.02%或453點，升幅是2015年4月10日後最大，當時收市升幅為10.46%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升30.08%，其次為快手（1024）及京東健康（6618），分別升27.74%及27.57%。而表現最差的是新奧能源（2688），累跌4.55%，其次為工商銀行（1398）及龍湖集團（0960），分別跌3.06%及2.59%。

科指本周升15.63%或441.31點，是有紀錄以來最大升幅。本周表現最佳的是理想（2015），累升39.29%，其次為瑞聲（2018）及攜程（9961），分別升29.06%及27.84%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌4.33%，其次為聯想（0992）及中芯（0981），分別跌0.17%及升2.61%。

午後消息股表現

平保（2318）呼籲匯控（0005）「加大力度」削減成本。平保收報34.65元，升8.62%。匯控（0005）收報41.45元，升2.85%。

內地取消國際航班熔斷機制，減輕清零政策影響。國航（0753）收報6.35元，升7.45%；南航（1055）收報4.57元，升7.28%；東航（0670）收報2.82元，升4.44%；國泰（0293）收報7.75元，升4.03%。

安踏（2020）完成發行5億人幣綠色中期票據 所籌資金用於建設安踏上海總部。收報77.8元，升8.06%。

今早及隔晚消息股表現

傳國美（0493）要求員工簽承諾函，未來半年到一年或延發工資，承諾不傳謠及不放負等。收報0.126元，升1.61%。

阿里（9988）：自研CPU已大規模應用，未來兩年20%新增算力將使用「倚天710」。收報69.9元，升10.95%。

安樂工程（1977）：將不被競委會裁違競爭法，罰款1.5億，全年料少賺65%。見52周低1元，收報1.04元，跌4.59%。

巨子生物（2367）上市，定價24.3元。收報26.7元，升9.88%。

TVB：收視點成本為科學化數據，業界須維護該數據公信力。電視廣播（0511）收報3.04元，升5.92%。

雲南水務（6839）售雲水科技全部股權，料淨獲利2.8億人幣。收報0.3元，跌1.64%。

思摩爾（6969）稱其產銷電子煙毋需繳納消費稅。收報11.38元，升11.35%。

中達（0139）再減持6439萬股山高控股（0412），套現1.36億。中達收報0.038元，無升跌。山高控股（0412）收報3.27元，升3.15%。

聯通（0762）獲批使用900MHz頻段開展5G業務。收報3.49元，升1.16%。

越秀地產（0123）10月合同銷售額按年升9%。收報7.2元，升10.94%。

信利國際（0732）10月營業淨額按年跌24.7%。收報1.09元，升3.81%。

商人任德章提價收購茂宸（0273），獨董財顧認為不公平籲不接納。收報0.027元，升3.85%。

比亞迪（1211）10月汽車銷量按年升1.4倍，新能源車增近1.7倍。收報197元，升5.12%。

廣汽（2238）10月汽車銷量升逾一成至21.25萬輛。收報5.4元，升5.68%。

中銀（2388）上調最優惠銀行利率0.25厘。收報25.2元，升2.65%。

聯想（0992）：新美國晶片禁令不會顯著影響聯想出貨，強美元影響有限。收報6.05元，升1.51%。

金地商置（0535）10月合約銷售額按年跌19.6%。收報0.46元，升4.55%。

大成食品（3999）首三季少賺33%。見52周低0.385元，收報0.44元，升7.32%。

領展（0823）：2024年底旗下停車場將提供3000個電動車充電站。收報49.8元，升2.05%。

渣打（2888）加P 0.25厘。收報48.1元，升2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見6.35元，收報6.23元，升2.3%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.53元，收報0.53元，無升跌；先聲藥業（2096）創52周高，見12.52元，收報11.06元，升5.13%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，領悅服務（2165）低見0.4元，收報0.44元，跌12%；朗詩（0106）低見0.119元，收報0.12元，跌9.77%；銀城國際（1902）低見1.1元，收報1.1元，跌17.29%；新世紀醫療（1518）低見0.66元，收報0.67元，跌19.28%；IMAX（1970）低見4.01元，收報4.01元，跌2.67%；稻草熊（2125）低見0.95元，收報0.98元，跌2.97%；凱知樂（2122）低見0.071元，收報0.085元，升7.59%；皓天財經（1260）低見0.152元，收報0.166元，跌2.35%；港龍中國地產（6968）低見1.84元，收報1.85元，跌6.57%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）低見4.7元，收報4.728元，跌0.92%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，萬華媒體（0426）低見0.091元，收報0.106元，升6%；大快活（0052）低見8.64元，收報8.7元，跌1.47%；富豪產業（1881）低見0.85元，收報0.88元，升2.33%；威雅利（0854）低見2.68元，收報2.68元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.89元，收報0.96元，升7.87%；中行（3988）低見2.51元，收報2.58元，升2.38%；中國銀行（3988）低見2.51元，收報2.58元，升2.38%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.72元，收報0.74元，升1.37%；山水水泥（0691）低見1.54元，收報1.69元，升6.96%；太陽國際（8029）低見0.17元，收報0.207元，升3.5%。

異動股

上升異動股，包括，中國有贊（8083）收報0.092元，升31.43%；卡姆丹克（0712）收報0.188元，升27.03%；小鵬（9868）收報32.35元，升24.18%；中國置業（0736）收報0.185元，升22.52%；龍光地產（3380）收報0.445元，升21.92%；康希諾生物（6185）收報112元，升21.74%；德琪醫藥（6996）收報4.65元，升21.73%；寰宇娛樂（1046）收報0.45元，升21.62%；蔚來集團（9866）收報88.1元，升20.03%。

下跌異動股，包括，新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.66元，收報0.67元，跌19.28%；銀城國際（1902）創上市新低，見1.1元，收報1.1元，跌17.29%；龍皇（8493）收報0.046元，跌13.21%；加達控股（1620）收報0.125元，跌13.19%；領悅服務（2165）創上市新低，見0.4元，收報0.44元，跌12%；佳民（8519）收報0.016元，跌11.11%；鼎石資本（0804）收報0.34元，跌10.53%；朗詩（0106）創上市新低，見0.119元，收報0.12元，跌9.77%；三和建築（3822）創上市新低，見0.063元，收報0.063元，跌8.7%；魯大師（3601）收報1.5元，跌7.98%；巨騰國際（3336）收報1.26元，跌7.35%。

 

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