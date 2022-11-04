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中海外10月合約銷售額增15.1% 中海宏洋跌17.2%

藍籌內房中海外（0688）公布，2022年10月份的合約銷售額為312.91億元人民幣（下同），按年升15.1%，2022年首十個月合約銷售額為2,325.94億元，按年跌23.1%。

截至2022年10月底，中海外累計認購未簽約額104.68億元，認購未簽約面積10.95萬平方米。

土儲方面，中海外十月份於天津、西安、廈門共收購四幅地皮，應佔樓面面積合共約68.83萬平方米，其中一幅地塊將會以合作模式發展。集團就相關土地收購應付的土地出讓金約75.88億元。今年首十個月收購的土地累計應佔樓面面積約596.8萬平方米，累計應付的土地出讓金約為821.1億元。

至於中國海外宏洋（0081）方面，集團公布2022年10月份的合約銷售額為33.17億元人民幣（下同），按年跌17.2%，2022年首十個月合約銷售額為328.15億元，按年跌45.3%。

截至2022年10月底，中海外宏洋累計認購未簽約額14.14億元，認購未簽約面積10.95萬平方米。

集團於10月份新增安徽省合肥市項目一個，需支付地價11.57億元。首十個月累計新增土地權益發展面積為193.73萬平方米，總權益地價82.62億元。

中海外今日升8.71%，收報15.98元﹔中海外宏洋亦升8.71%，收報2.62元。

 

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