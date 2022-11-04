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香港科技探索10月份GMV按年升15.3%至6.95億元

經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，2022年10月份每月訂單總商品交易額（GMV）為6.95億元，按年升15.3%，按月亦升4.5%。

集團10月份平均每日訂單數量為5.14萬張，按年及按月分別升23.3%及1.2%﹔10月份平均訂單值為436元，按年跌6.6%，按月則持平﹔10月份平均每日訂單總商品交易額為2240萬元，按年及按月分別升15.5%及0.9%。

香港科技探索指出，今年第二次的HKTVmall 感謝祭於10月18日至11月16日舉行，雖然10月各種社交距離措施有所放寬及消費者消費意欲持續疲弱，但在「店舖日」及「每週特惠」等多項有效的推廣優惠刺激下，HKTVmall 的業務表現於10月份持續其增長動力，平均每日訂單總商品交易額達每日2240萬元。

此外，10月份的平均每日訂單總商品交易額亦按年增長15.5%﹔10月份於 HKTVmall 購物的獨立客戶數量創下第二新高，達57.4萬人，而最高紀錄是2022年2月於新冠病毒第五波疫情爆發時之58.2萬人。

香港科技探索今日升6.1%，收報4.52元。

 

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