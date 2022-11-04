內地方面，太古滙、頤堤港及香港興業中心一、二座出租率分別錄得95%、95%及100%，較去年底分別持平、升2個百分點及持平。

香港零售物業方面，太古廣場購物商場租用率96%，較去年底持平；零售銷售額增1.5%。太古城中心租用率100%，較去年底持平；零售銷售額跌4.3%。東薈城名店倉租用率100%，較去年底持平；零售銷售升1.7%。

零售物業方面，內地全線零售物業的零售銷售額均繼續錄得跌幅，上海興業太古滙大跌42%；北京三里屯太古里跌20.6%；北京頤堤港跌23.6%，成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌15.9%及2%。

太古地產今日收報15.86元，升4.48%。

其他報道

融創中國首十個月合同銷售金額跌七成

「股神」巴菲特再沽330萬股比亞迪 套現5.6億元

中海外10月合約銷售額增15.1% 中海宏洋跌17.2%

包浩斯料半年少賺最多97.1%

大市全日沽空增83% 沽空比率降至13.98% 續貼近11固月低位

陽光100中國10月合同銷售額按年跌44.4%

內地周六召開科學精準做好疫情防控發布會

渣打推出打氣計劃 明日舉行免費乘搭電車日

好孩子首九個月收入按年跌9.4%

多項好消息 港股創半年最大升幅、4個月最多成交 恒指收市升821點 科指全周升15%破紀錄

瑞信：內地人口老化趨勢 醫療保健、工業等板塊可長遠受惠

平保呼籲匯控「加大力度」削減成本