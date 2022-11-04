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太地第三季內地商場銷售續全線跌 上海太古滙銷售額跌42%

太古地產（1972）公布，截至今年9月底止第三季，香港辦公樓物樓租用率96%，較去年第四季跌1個百分點。當中，太古廣場租用率97%，較去年底跌1個百分點；租用面積41.25萬平方呎，按年跌1.01%；租金按年下跌18%；太古廣場一、二座最新每平方呎租金為100至120元；太古廣場三座最新每平方呎租金為95元。太古坊租用率96%，較去年第四季跌1個百分點；租用面積57.41萬平方呎，按年升5.09%；租金按年跌2%；其中港島東中心及太古坊一座最新每平方呎租金為50中位至70低位；其他太古坊辦公樓每平方呎租金為40中位至50低位。

內地方面，太古滙、頤堤港及香港興業中心一、二座出租率分別錄得95%、95%及100%，較去年底分別持平、升2個百分點及持平。

香港零售物業方面，太古廣場購物商場租用率96%，較去年底持平；零售銷售額增1.5%。太古城中心租用率100%，較去年底持平；零售銷售額跌4.3%。東薈城名店倉租用率100%，較去年底持平；零售銷售升1.7%。

零售物業方面，內地全線零售物業的零售銷售額均繼續錄得跌幅，上海興業太古滙大跌42%；北京三里屯太古里跌20.6%；北京頤堤港跌23.6%，成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌15.9%及2%。

太古地產今日收報15.86元，升4.48%。

 

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