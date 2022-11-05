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人行副行長范一飛涉嚴重違紀違法  接受紀律和監察調查

根據媒體引述中央紀委國家監委網站消息指，中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據內地《證券時報》報道指，范一飛於11月4日下午在工作單位被帶走，有消息稱「當天中午左右還在開會」。原本有消息稱，他要出席安排好的會議，因此他被帶走調查一事較為突然，但是亦有消息人士透露，關於調查他的傳聞其實早已傳開多時。

根據報道指，范一飛在人民大學財政學專業畢業，他為博士研究生及高級會計師。他更自1982年起至2010年期間在建設銀行（0939）任職長達28年，曾歷任建行信托投資公司總經理助理兼計財部經理、建行總行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理等職。媒體報道指，范曾深度參與建行的股份改革上市。他曾在2001年3月至2002年10月，飛赴美國哥倫比亞大學學習，獲國際經濟學碩士學位，之後轉赴三峽工程掛職，任職中國長江電力股份有限公司總經理助理，後來他重回建行工作。他在2005年7月出任建行副行長，長期分管海外業務。他更於同年10月見證建行上市。

自2010年4月起，范一飛轉任中國投資有限責任公司副總經理兼副首席運營官，翌年1月他則出任任央行黨委委員、上海銀行董事長等職務。到2015年2月他出任央行副行長一職至今，期間主要分管支付、金融科技等領域。