陳茂波指，為期三日的國際金融領袖投資峰會2022圓滿結束，不少與會者指出，峰會的不同環節讓他們更深入掌握到更多環球金融市場狀況及發展的一手資訊；亦從內地金融監管機構領導的答問環節中，直接了解到他們的觀點與內地政策思路，以及香港金融市場的現況。不同的討論環節，也匯聚了證券、資產管理風險投資及另類投資市場精英的分析、視野與觀點。

陳茂波指，他們又指峰會裡的討論和同行之間的交流，讓他們更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢，包括巿場監管制度化、規則清晰透明、政策執行具連貫性和一致性，是一個他們熟悉和信任的環境；而與內地市場的獨特聯繫，以及相關的多元投資和風險管理工具，更有利於他們部署及開展在香港、內地及亞太區市場的業務和投資。

他又指，不少與會人士這幾天的行程安排非常緊湊，除了參與投資峰會，還安排了與在港的區域總部團隊內部會議，商議未來的發展大計，並與客戶及合作夥伴會面，可謂一舉多得。參與峰會的一些朋友，過去幾年曾數次到訪香港，卻也有不少人是幾年來首度重臨。他們坦言，在香港的親身體會，跟透過某些海外媒單體看到的狀況並不一樣。這次峰會亦達到另一目標：向世界展示香港的開放和復常。明年我們將繼續舉行投資峰會，匯聚各方翹楚，繼續強化這個高端金融交流平台在全球金融界所發揮的作用。