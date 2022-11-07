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港股ADR升340點 夜期高水305點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升340點或2.06%，報16501點，即月恒指夜期升275點，報16466點，夜期高水305點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.62%，折合報242.48元；阿里巴巴（9988）跌2.01%，折合報68.5元；美團（3690）升2.6%，折合報153.38元；匯控（0005）升6.66%，折合報44.21元；建行（0939）升0.92%，折合報4.31元。

道期現跌0.533%；標期現跌0.61%；納期現跌0.73%。日股現升0.77%，韓股現升0.95%，澳股現升0.3%。

VIX指數隔晚跌2.96%或0.75點，報24.55點。美2年期10年期債息倒掛，現報53.146基點；美3個月10年期債息倒掛1.705基點。

紐油現跌1.9%或1.76美元，報90.85美元；布油現跌1.56%或1.53美元，報97.03美元；金價現跌0.42%或7.16美元，報1674.71美元；LME 銅期貨隔晚升7.11%或538美元，報8099美元。美國10年期債息現跌0.3%或0.0126厘，報4.1458厘。

今日焦點股份可留意：

復星（0656）：旗下拆讓1.7%，減持招金（1818）套現43億，紫金（2899）成招金第二大股東。

德商產投（2270）租用控股股東成都商廈涉資2.5億人幣。

百勝中國（9987）美股回購2.02萬股，涉資約100萬美元。

長汽（2333）10月售車10萬架跌近11%。

澳門預算明年博彩收入維持1300億。

太地（1972）第三季內地商場銷售續全線跌，上海太古滙銷售額跌42%。

香港科技探索（1137）10月份GMV按年升15.3%至6.95億元。

標普下調龍湖（0960）評級至「BBB－」 展望「負面」。

周生生（0116）海港城概念店本月10日開幕，11日請全港搭小輪來往尖沙咀灣仔。

大酒店（0045）：第三季香港半島酒店租房收入按年跌25.8%。

「股神」巴菲特再沽330萬股比亞迪（1211），套現5.6億元。

中海外（0688）10月合約銷售額增15.1%，中海宏洋跌17.2%。

包浩斯（0483）料半年少賺最多97.1%。

陽光100中國（2608）10月合同銷售額按年跌44.4%。

好孩子（1086）首九個月收入按年跌9.4%。

 

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