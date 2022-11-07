恒指今早低開129點或0.81%，報16031點，大市成交金額26億元；國指今早低開68點或1.25%，報5414點。恒生科技指數開市報3205點，跌1.81%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，53隻下跌，8隻無升跌。匯控（0005）升3.14%，報42.75元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.58%，報66.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，20隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報21元，升6.71%；跌幅最大的是理想（2015）開市報69.8元，跌6.68%。

恒指下試20天線(15924.86點)。科指下試20天線(3095.58點)。

內地堅持「動態清零」，航空股向下，國航（0753）開市報6.28元，跌1.1%；南航（1055）開市報4.54元，跌0.66%；東航（0670）開市報2.82元，無升跌。其他旅行相關股，華住集團（1179）開市報27.9元，跌0.18%；攜程集團（9961）開市報212.2元，跌4.93%。

復星（0656）：旗下拆讓1.7%，減持招金（1818）套現43億，紫金（2899）成招金第二大股東。復星開市報4.98元，升0.2%。招金（1818）開市報7.5元，升9.65%。紫金（2899）開市報8.65元，升6.92%。

德商產投（2270）租用控股股東成都商廈涉資2.5億人幣。無成交，報1.13元。

百勝中國（9987）美股回購2.02萬股，涉資約100萬美元。開市報390.8元，跌1.31%。

長汽（2333）10月售車10萬架跌近11%。開市報9.19元，跌0.76%。

澳門預算明年博彩收入維持1300億。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）開市報4.9元，跌1.41%；美高梅中國（2282）開市報4.1元，跌0.49%；澳博（0880）開市報2.96元，跌1%；永利澳門（1128）開市報3.73元，跌2.61%；銀河娛樂（0027）開市報41.25元，跌2.14%；金沙中國（1928）開市報16.46元，跌2.6%。

太地（1972）第三季內地商場銷售續全線跌，上海太古滙銷售額跌42%。開市報15.98元，升0.76%。

香港科技探索（1137）10月份GMV按年升15.3%至6.95億元。無成交，報4.52元。

標普下調龍湖（0960）評級至「BBB－」 展望「負面」。開市報12.58元，跌1.56%。

周生生（0116）海港城概念店本月10日開幕，11日請全港搭小輪來往尖沙咀灣仔。無成交，報7.74元。

大酒店（0045）：第三季香港半島酒店租房收入按年跌25.8%。無成交，報6.52元。

「股神」巴菲特再沽330萬股比亞迪（1211），套現5.6億元。開市報190.8元，跌3.15%。

中海外（0688）10月合約銷售額增15.1%，中海宏洋跌17.2%。開市報16.36元，升2.38%。

包浩斯（0483）料半年少賺最多97.1%。無成交，報0.54元。

好孩子（1086）首九個月收入按年跌9.4%。無成交，報0.55元。

破頂股表現

破頂股包括，康德萊醫械（1501）創52周高，見30元，開市報30元，升1.01%。

異動股

上升異動股，包括，德盈控股（2250）開市報1.45元，升11.54%；招金礦業（1818）開市報7.5元，升9.65%；正榮服務（6958）開市報0.35元，升9.38%；聯康生物（0690）開市報0.077元，升8.45%；深藍科技（1950）開市報0.157元，升8.28%；民生教育（1569）開市報0.465元，升8.14%；紫金礦業（2899）開市報8.65元，升6.92%；華虹半導體（1347）開市報21元，升6.71%；洛陽鉬業（3993）開市報3.02元，升6.34%；味千中國（0538）開市報0.71元，升5.97%。

下跌異動股，包括，陸慶（8052）開市報0.018元，跌10%；寶寶樹集團（1761）開市報0.174元，跌6.95%；理想汽車（2015）開市報69.8元，跌6.68%；中國有贊（8083）開市報0.087元，跌5.43%；科軒（0476）開市報0.036元，跌5.26%；攜程集團（9961）開市報212.2元，跌4.93%；阿里巴巴（9988）開市報66.7元，跌4.58%。

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