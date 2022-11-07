信報報道，證監會有意進一步加強業界在從事期貨買賣活動時的風險管理，同時提議，如果客戶屢欠孖展，應立刻強制平倉。據報證監會最快在今年內進行市場諮詢，明年正式向業界提供相關指引，屆時將設有過渡期。證監會發言人指不作評論。
報道指，指引將涉及多個期貨交易的風險監控範疇，當中會建議證券商不得向在清繳保證金有不良紀錄的客戶給予寬免追繳保證金通知，提供優惠孖展比率時須慎選合資格客戶，並需要每周進行壓力測試；同時提議如果期貨客戶曾在30日內兩次未能按時清繳追繳保證金，期貨商便不應再給予寬限，立刻強制平倉。
報道指，證監會將為領有俗稱「2號牌」（期貨合約交易）的持牌法團提供風險管理指引，料適用於包括非交易所參與者在內全部持2號牌的法團，並涵蓋本港及海外市場的金融和商品期貨產品。
建議的風險管理指引重點涉及11項主要風險監控範疇，包括期貨商就期貨交易的風險管理框架、客戶信貸風險管理、就期貨產品提供優惠孖展比率、在海外期貨市場進行交易時的風險管理和壓力測試等。
報道稱，建議引起部分期貨業界反對。他們表示，期貨業沒有出現重大行業風險事件，反映整體風險控制良好，暫未見有迫切性收緊風險管理要求。業界指出，證監會應採取原則性監管而不是細節式監管，否則只會令期貨商經營成本大增，對目前眾多經營困難的期貨商來說是雪上加霜。
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