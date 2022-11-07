報道指，指引將涉及多個期貨交易的風險監控範疇，當中會建議證券商不得向在清繳保證金有不良紀錄的客戶給予寬免追繳保證金通知，提供優惠孖展比率時須慎選合資格客戶，並需要每周進行壓力測試；同時提議如果期貨客戶曾在30日內兩次未能按時清繳追繳保證金，期貨商便不應再給予寬限，立刻強制平倉。

報道指，證監會將為領有俗稱「2號牌」（期貨合約交易）的持牌法團提供風險管理指引，料適用於包括非交易所參與者在內全部持2號牌的法團，並涵蓋本港及海外市場的金融和商品期貨產品。

建議的風險管理指引重點涉及11項主要風險監控範疇，包括期貨商就期貨交易的風險管理框架、客戶信貸風險管理、就期貨產品提供優惠孖展比率、在海外期貨市場進行交易時的風險管理和壓力測試等。

報道稱，建議引起部分期貨業界反對。他們表示，期貨業沒有出現重大行業風險事件，反映整體風險控制良好，暫未見有迫切性收緊風險管理要求。業界指出，證監會應採取原則性監管而不是細節式監管，否則只會令期貨商經營成本大增，對目前眾多經營困難的期貨商來說是雪上加霜。

其他報道

阿里等內地晶片設計公司正降低處理速度 冀避開美國制裁

工信部就網絡保險發展徵求意見

工信部就網絡保險發展徵求意見

人民幣中間價兩個月來首次弱於市場預期

高盛：內地全面重新開放將推動股市上漲20%

華虹半導體申請A股上市獲受理 曾升16%

裁員後 Twitter又重新聘請被裁員工

內地堅持「動態清零」復常憧憬股向下 恒指跌129點 下試20天線

Meta計劃本周開始裁員

受封控影響 蘋果稱大幅削減iPhone 產能

港股ADR升340點 夜期高水305點 美期跌亞股升

心泰醫療IPO下限29.15元定價

復星：旗下折讓1.7% 減持招金 套現43億