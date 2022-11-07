港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.04點子至3.19155%，是10月31日後最低，當日報3.17339%。對上一次連跌4日是2022年10月06日，當日拆息報2.48363%。
港元現報7.8499元貶值2點子，今晨曾貶值最多4點子，報7.8501元，亦曾升值最多1點子，報7.8496元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌19.88點子至1.54048%；1星期HIBOR跌6.53點子至2.46958%；2星期HIBOR跌10.56點子至2.69387%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.06點子至4.77774%；6個月期HIBOR升4.18點子至5.03452%；12個月期HIBOR升6.11點子至5.41173%。
美元指數現報111.149升值0.272點或0.25%。
美元1個月期LIBOR報3.85814%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6666%，連續3日擴闊，利差是2022年10月27日後最低，當日差距為-0.6726%。
對上一次連續3日擴闊，是2022年10月04日，當日利差報-0.6035%。
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