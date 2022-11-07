moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

1個月HIBOR連跌4日 見本月低位 港元曾觸及7.8501

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.04點子至3.19155%，是10月31日後最低，當日報3.17339%。對上一次連跌4日是2022年10月06日，當日拆息報2.48363%。

港元現報7.8499元貶值2點子，今晨曾貶值最多4點子，報7.8501元，亦曾升值最多1點子，報7.8496元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌19.88點子至1.54048%；1星期HIBOR跌6.53點子至2.46958%；2星期HIBOR跌10.56點子至2.69387%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.06點子至4.77774%；6個月期HIBOR升4.18點子至5.03452%；12個月期HIBOR升6.11點子至5.41173%。

美元指數現報111.149升值0.272點或0.25%。

美元1個月期LIBOR報3.85814%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6666%，連續3日擴闊，利差是2022年10月27日後最低，當日差距為-0.6726%。

對上一次連續3日擴闊，是2022年10月04日，當日利差報-0.6035%。

其他報道

內地10月出口增7% 美元計跌0.3% 遜預期 

證監會據報有意加強期貨風險管理 屢欠孖展應立刻強制平倉

阿里等內地晶片設計公司正降低處理速度 冀避開美國制裁

工信部就網絡保險發展徵求意見

工信部就網絡保險發展徵求意見

人民幣中間價兩個月來首次弱於市場預期

高盛：內地全面重新開放將推動股市上漲20%

華虹半導體申請A股上市獲受理 曾升16%

裁員後 Twitter又重新聘請被裁員工

內地堅持「動態清零」復常憧憬股向下 恒指跌129點 下試20天線

Meta計劃本周開始裁員

受封控影響 蘋果稱大幅削減iPhone 產能

港股ADR升340點 夜期高水305點 美期跌亞股升

心泰醫療IPO下限29.15元定價

復星：旗下折讓1.7% 減持招金 套現43億