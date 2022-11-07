內地重申堅持「動態清零」政策，恒指今早低開，不過，高盛唱好，表示防疫政策鬆動跡象顯現，預計全面重開或推動中國股市上漲20%，恒指止跌回升，內地雖然公布遜預期兼是兩年半最差的出口數據，但恒指升幅反擴大。
恒指今早低開129點，高位升660點，高見16821.89點，是10月19日16923.12點後最高。低位跌180點，半日高低波幅841點。科指曾高見3455.1點，是10月7日3610.46點後最高。
恒指半日升553點或3.42%，報16714點，大市成交金額887億元；國指升193點或3.53%，報5676點。恒生科技指數收報3417點，升4.71%。
藍籌股成交金額40.54億元，佔大市成交4.57%；科指成份股成交金額12.6億元，佔大市成交1.42%；國指成份股成交金額15.04億元，佔大市成交1.69%。
京東（9618）、平保（2318）、匯控（0005）貢獻恒指較多。翰森製藥（3692）、長建（1038）、聯通（0762）拖累大市。
藍籌53隻升，18隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升12.71%，收報10.82元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）升0.41%，收報197.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，20隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報21元，升6.71%；跌幅最大的是理想（2015）收報69.8元，跌6.68%。
恒指高於20天線(15959點)，上試50天線(17544.92點)。科指高於10天線(3045.52點)，上試20天線(3106.22點)。
北水南下合計淨流入33.45億元，較上日減少44.68%，連續第23日流入，累計流入1125.74億元，對上一次連續23日淨流入是2021年12月24日。南水北上合計淨流出16.85億元人民幣，終止連續1日流入
快手（1024）據報獲北京廣播電視台入股1%。收報41.3元，跌1.43%。
華虹半導體（1347）申請A股上市獲受理，曾升16%。收報21元，升6.71%。
復星（0656）：旗下拆讓1.7%，減持招金（1818）套現43億，紫金（2899）成招金第二大股東。復星收報4.98元，升0.2%。招金（1818）收報7.5元，升9.65%。紫金（2899）收報8.65元，升6.92%。
內地堅持「動態清零」政策，國航（0753）收報6.28元，跌1.1%。南航（1055）收報4.54元，跌0.66%。東航（0670）收報2.82元，無升跌。攜程集團（9961）收報212.2元，跌4.93%。華住集團（1179）收報27.9元，跌0.18%。
德商產投（2270）租用控股股東成都商廈涉資2.5億人幣。收報1.13元，無升跌。
百勝中國（9987）美股回購2.02萬股，涉資約100萬美元。收報390.8元，跌1.31%。
長汽（2333）10月售車10萬架跌近11%。收報9.19元，跌0.76%。
澳門預算明年博彩收入維持1300億。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報4.9元，跌1.41%；美高梅中國（2282）收報4.1元，跌0.49%；澳博（0880）收報2.96元，跌1%；永利澳門（1128）收報3.73元，跌2.61%；銀河娛樂（0027）收報41.25元，跌2.14%；金沙中國（1928）收報16.46元，跌2.6%。
太地（1972）第三季內地商場銷售續全線跌，上海太古滙銷售額跌42%。收報15.98元，升0.76%。
香港科技探索（1137）10月份GMV按年升15.3%至6.95億元。收報4.52元，無升跌。
標普下調龍湖（0960）評級至「BBB－」 展望「負面」。收報12.58元，跌1.56%。
周生生（0116）海港城概念店本月10日開幕，11日請全港搭小輪來往尖沙咀灣仔。收報7.74元，無升跌。
大酒店（0045）：第三季香港半島酒店租房收入按年跌25.8%。收報6.52元，無升跌。
「股神」巴菲特再沽330萬股比亞迪（1211），套現5.6億元。收報190.8元，跌3.15%。
中海外（0688）10月合約銷售額增15.1%，中海宏洋跌17.2%。收報4.35元，升1.87%。
包浩斯（0483）料半年少賺最多97.1%。收報0.54元，無升跌。
好孩子（1086）首九個月收入按年跌9.4%。收報0.55元，無升跌。
破頂股包括，康德萊醫械（1501）創52周高，見30元，收報30元，升1.01%。
異動股
上升異動股，包括，德盈控股（2250）收報1.45元，升11.54%；招金礦業（1818）收報7.5元，升9.65%；正榮服務（6958）收報0.35元，升9.38%；聯康生物（0690）收報0.077元，升8.45%；深藍科技（1950）收報0.157元，升8.28%；民生教育（1569）收報0.465元，升8.14%；紫金礦業（2899）收報8.65元，升6.92%；華虹半導體（1347）收報21元，升6.71%；洛陽鉬業（3993）收報3.02元，升6.34%；平保（2318）收報36.8元，升6.2%。
下跌異動股，包括，陸慶（8052）收報0.018元，跌10%；寶寶樹集團（1761）收報0.174元，跌6.95%；理想汽車（2015）收報69.8元，跌6.68%；中國有贊（8083）收報0.087元，跌5.43%；科軒（0476）收報0.036元，跌5.26%；攜程集團（9961）收報212.2元，跌4.93%；阿里巴巴（9988）收報66.7元，跌4.58%。
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