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蘋果下調新iPhone產量目標300萬部 因需求降溫

彭博社引述消息指，蘋果預計今年iPhone 14手機的產量將比最初預期的至少減少300萬部。新生產目標是8700萬部台或更少，此前的目標是9000萬部。