文章日期：2022年11月7日 12:21
彭博社引述消息指，蘋果預計今年iPhone 14手機的產量將比最初預期的至少減少300萬部。新生產目標是8700萬部台或更少，此前的目標是9000萬部。
減產的主因是對iPhone 14和14 Plus機型的需求疲軟，這是高端Pro產品較為便宜的替代品。先前鄭州等地已有供應問題，鄭州是iPhone主要組裝廠的所在地，且處於為期一周的防疫封控。
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