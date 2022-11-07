調查提及，認同董事會具性別多元性重要，羅卓堅認同董事會不宜太單一性別，並指出增加女性加入董事會有其需求，但認為獨董是否多元不只取決男女，個別行業的專業性、不同國家的文化和語言等也是重要因素。普勤董事田耕熹補充，早年美國上市大型連鎖超市Tesco爆出意外，卻發現獨董成員無一具零售經驗，故他參考過去其他地方的例子，認為具專業資格更是重要。

羅卓堅續指，調查的女性受訪者也認同，專業行業的資歷更重要，並舉例建築公司未必有太多女獨董喜歡參與，因須到地盤視察等，較難找女獨董。

翻查資料，港交所（0388）早在修訂的上市規則須董事會具性別多元、不能只有單一性別之前，上市公司有最少一位女董事的比例按年持續擴大，根據其網站資料顯示近4年的數據，2022年截至目前未有女性董事的上市公司為26.5%，2021年為29.8%，2020年為31%，2019年則為33.1%。

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