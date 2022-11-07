獨董協會聯同恒大會計學系和普勤管治服務進行有關獨立非執董職能調查，建議放寬現行擔任6間上市公司獨董、以及獨董於同一上市公司任職9年的限制。香港獨立非執行董事協會常務副會長羅卓堅表示，獨董往往在首年對公司認識不深，話語權亦不大，只有擔任多年後才會深入了解，以提出適切建議；亦不應限制同一人擔任超過6間上市公司獨董，因每人時間都不同，有些退休獨董在專業行業上具資深資歷，也有更多時間處理公司問題和提出意見。
調查提及，認同董事會具性別多元性重要，羅卓堅認同董事會不宜太單一性別，並指出增加女性加入董事會有其需求，但認為獨董是否多元不只取決男女，個別行業的專業性、不同國家的文化和語言等也是重要因素。普勤董事田耕熹補充，早年美國上市大型連鎖超市Tesco爆出意外，卻發現獨董成員無一具零售經驗，故他參考過去其他地方的例子，認為具專業資格更是重要。
羅卓堅續指，調查的女性受訪者也認同，專業行業的資歷更重要，並舉例建築公司未必有太多女獨董喜歡參與，因須到地盤視察等，較難找女獨董。
翻查資料，港交所（0388）早在修訂的上市規則須董事會具性別多元、不能只有單一性別之前，上市公司有最少一位女董事的比例按年持續擴大，根據其網站資料顯示近4年的數據，2022年截至目前未有女性董事的上市公司為26.5%，2021年為29.8%，2020年為31%，2019年則為33.1%。
其他報道
1個月HIBOR連跌4日 見本月低位 港元曾觸及7.8501
內地堅持「動態清零」復常憧憬股向下 恒指跌129點 下試20天線