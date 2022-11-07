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恒指收市升434點 兩日累升1256點 北水連續第23日流入

內地周六雖重申堅持「動態清零」，以及今早公布的內地進出口數據皆遜預期，不過，濠賭股先跌後升，航空股亦普遍向上，指數方面，A股、港股、歐股仍向好，僅美期向下。另一方面，人民幣偏軟，美匯亦回軟至111.23，跌穿10天、20天線，下試50天線。恒指、國指創兩周高，科指創一個月高。恒指兩日累升1256點。

恒指今早低開129點，高位升660點，低位跌180點，全日高低波幅841點。

恒指收市升434點或2.69%，報16595點，大市成交金額1485億元，較上日減少21.23%，是11月3日986.53億元成交後最少；國指升153點或2.8%，報5636點。恒生科技指數收報3396點，升4.06%。

藍籌股成交金額710.16億元，佔大市成交47.82%；科指成份股成交金額424.45億元，佔大市成交28.58%；國指成份股成交金額602.28億元，佔大市成交40.55%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、新地（0016）、蒙牛（2319）拖累大市。

藍籌70隻升，3隻下跌，0隻無升跌。碧桂園（2007）升11.02%，收報1.41元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌4.59%，收報84.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.8元，升35.34%；跌幅最大的是攜程（9961）收報216.6元，跌2.96%。

恒指高於10天線(15484.03點)、20天線(15953.06點)，上試50天線(17542.55點)。科指樣高於10天線(3043.39點)、20天線(3105.16點)，上試50天線(3553.26點)。

北水南下合計淨流入48.99億元，較上日減少18.99%，連續第23日流入，累計流入1141.28億元，對上一次連續23日淨流入是2021年12月24日。南水北上合計淨流出40.32億元人民幣，終止單日流入。

三大指數即市表現

恒指曾升最多4.09%，是11月4日後最大升幅，高見16821.89點，是10月19日16923.12點後最高。今日收市報16595.91點，是10月18日後收市新高，當日報16914.58點。連升2日，累計升1256.42點，對上一次連升2日是11月2日。同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月2日。

科指曾升最多5.85%，是11月4日後最大升幅，高見3455.1點，是10月7日3610.46點後最高。今日收市報3396.64點，是10月10日後收市新高，當日報3398.88點。連升2日，累計升361.25點，對上一次連升2日是11月1日。同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月1日。

國指曾升最多4.18%，是11月4日後最大升幅，高見5711.65點，是10月19日5758.75點後最高。今日收市報5636.21點，是10月18日後收市新高，當日報5756.31點。連升2日，累計升465.7點，對上一次連升2日是11月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月2日。

午後消息股表現

羚邦（2230）：《男兒當入樽》動畫電影明年初港澳上映。收報0.124元，升1.64%。

快手（1024）據報獲北京廣播電視台入股1%。收報45.35元，升8.23%。

今早及隔晚消息股表現

華虹半導體（1347）申請A股上市獲受理，曾升16%。收報23元，升16.87%。

內地堅持「動態清零」政策，國航（0753）收報6.38元，升0.47%。南航（1055）收報4.46元，跌2.41%。東航（0670）收報2.85元，升1.06%。攜程集團（9961）收報216.6元，跌2.96%。華住集團（1179）收報27.5元，跌1.61%。

復星（0656）：旗下拆讓1.7%，減持招金（1818）套現43億，紫金（2899）成招金第二大股東。復星收報5.32元，升7.04%。

招金（1818）收報7.5元，升9.65%。

紫金（2899）收報8.92元，升10.26%。

德商產投（2270）租用控股股東成都商廈涉資2.5億人幣。收報1.18元，升4.42%。

百勝中國（9987）美股回購2.02萬股，涉資約100萬美元。收報399.4元，升0.86%。

長汽（2333）10月售車10萬架跌近11%。收報9.75元，升5.29%。

澳門預算明年博彩收入維持1300億。濠賭股倒升，新濠國際發展（0200）收報5.1元，升2.62%；美高梅中國（2282）收報4.29元，升4.13%；澳博（0880）收報3.08元，升3.01%；永利澳門（1128）收報3.91元，升2.09%；銀河娛樂（0027）收報42.45元，升0.71%；金沙中國（1928）收報17.04元，升0.83%。

太地（1972）第三季內地商場銷售續全線跌，上海太古滙銷售額跌42%。收報16.2元，升2.14%。

香港科技探索（1137）10月份GMV按年升15.3%至6.95億元。收報4.64元，升2.65%。

標普下調龍湖（0960）評級至「BBB－」 展望「負面」。收報13.48元，升5.48%。

周生生（0116）海港城概念店本月10日開幕，11日請全港搭小輪來往尖沙咀灣仔。收報8元，升3.36%。

大酒店（0045）：第三季香港半島酒店租房收入按年跌25.8%。收報6.6元，升1.23%。

「股神」巴菲特再沽330萬股比亞迪（1211），套現5.6億元。收報198.5元，升0.76%。

中海外（0688）10月合約銷售額增15.1%，中海宏洋跌17.2%。收報16.48元，升3.13%。

包浩斯（0483）料半年少賺最多97.1%。收報0.52元，跌3.7%。

好孩子（1086）首九個月收入按年跌9.4%。收報0.53元，跌3.64%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見45.5元，收報42.7元，升1.18%；洪九果品（6689）創上市新高，見45.7元，收報43.9元，升6.81%；巨子生物（2367）創上市新高，見32元，收報31.5元，升17.98%；康德萊醫械（1501）創52周高，見30.9元，收報30.55元，升2.86%；港通控股（0032）創52周高，見12元，收報11.92元，升5.49%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報1.96元，跌1.51%；山高控股（0412）創52周高，見4.24元，收報4.24元，升29.66%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括銀城國際（1902）低見0.68元，收報0.71元，跌35.45%；中國新華教育（2779）低見0.75元，收報0.78元，升1.3%；遠大住工（2163）低見5.56元，收報6.2元，跌4.62%；寶力科技（0164）低見0.055元，收報0.068元，升3.03%；港龍中國地產（6968）低見1.69元，收報1.74元，跌5.95%；瑞風新能源（0527）低見0.098元，收報0.112元，跌9.68%；德信中國（2019）低見0.61元，收報0.64元，升1.59%；玄武雲（2392）低見3.37元，收報3.37元，跌11.08%；諾亞控股（6686）低見200.8元，收報211元，升3.33%。

13隻股份創52周低，其中十隻包括，北控醫療健康（2389）低見0.064元，收報0.067元，跌8.22%；檳傑科達（1665）低見0.7元，收報0.71元，跌1.39%；佳明集團（1271）低見4元，收報4.01元，跌2.2%；康師傅（0322）低見11元，收報11.34元，跌1.73%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；數碼通（0315）低見3.85元，收報3.88元，跌4.43%；亞洲聯合基建（0711）低見0.54元，收報0.55元，無升跌；金鷹商貿（3308）低見4元，收報4.55元，跌4.61%；敏捷控股（0186）低見0.265元，收報0.265元，無升跌；保集健康（1246）低見0.11元，收報0.11元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國有贊（8083）收報0.13元，升41.3%；商湯（0020）收報1.8元，升35.34%；山高控股（0412）創52周高，見4.24元，收報4.24元，升29.66%；皇璽餐飲集團（8300）平上市低位0.015元，收報0.02元，升25%；聯眾（6899）收報0.239元，升23.2%；北京燃氣藍天（6828）收報0.09元，升21.62%；時代鄰里（9928）收報0.43元，升21.13%；壹賬通金融科技（6638）收報2.17元，升20.56%；飛魚科技（1022）收報0.295元，升20.41%。

下跌異動股，包括，銀城國際（1902）創上市新低，見0.68元，收報0.71元，跌35.45%；中泛控股（0715）收報0.016元，跌15.79%；玄武雲（2392）創上市新低，見3.37元，收報3.37元，跌11.08%；惠記（0610）見52周低1.35元，收報1.38元，跌10.97%；長飛光纖光纜（6869）收報14.14元，跌10.62%；陸慶（8052）收報0.018元，跌10%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.098元，收報0.112元，跌9.68%；雲遊控股（0484）收報0.68元，跌9.33%；寰宇娛樂（1046）收報0.41元，跌8.89%；德琪醫藥（6996）收報4.25元，跌8.6%；北控醫療健康（2389）見52周低0.064元，收報0.067元，跌8.22%。

 

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