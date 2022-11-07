根據批示，兩間電訊商的5G牌照有效期8年，並須自發牌日起計1年內自建能覆蓋澳門全境一半的5G網絡系統，以及開始提供商業服務，18個月內以自建或共建共享共用方式，將5G網絡擴至覆蓋全境。兩間公司亦須在發牌後15日內各自向政府繳納10萬澳門元牌照費用，獲批牌照1個月內須提交200萬澳門元擔保金，以及按提供服務所得毛收入5%計算的年度經營費用，至於訂定服務價格時須盡量貼近服務成本。
澳門電訊商務副總裁湛寶儀接受澳門媒體訪問時表示，澳門電訊已準備5G收費和優惠計劃，服務計劃分為一般客戶和商業客戶。該公司去年已實現5G室外和室內全覆蓋的既定目標，實測下載速度高達1.6Gbps，設有雙組網，可以與4G基站共用。
至於在澳門經營流動通訊網絡的和記電訊香港（0215）旗下和記電話（澳門），及數碼通（0315）旗下數碼通流動通訊（澳門），則未有入標競投澳門5G網絡頻譜。
中信國際電訊今日收市報2.42元，無升跌。中電信收市報2.79元，跌0.4%。和記電訊香港則升3.8%，高見1.1元。數碼通跌0.6%，收報3.88元。
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