吉利（0175）公布，10月總銷量為152,263部，按年增36%，按月增長約17%，累售114.19萬部，完成全年目標69.21%。
期內，出口按年增79%，至18164部按月跌15.4%；內地市場亦增32.12%，按月增22.96%，至約13.41萬部。
純電動車銷量按年升346%，至26781部，累售19.3萬部，按年升418%。
插電式混動銷量按年升292%至4289部，累售5.64萬部，按年升277%。
油電混動銷量按年升60050%至1203部，累售2.31萬部，按年升386183%。
車型方面，擬分拆的極氪售10119部，首次單月超過1萬部，按年升4985%，累49593萬部，按年升24821%。完成目標付運量的70.85%
領克按年重拾跌勢，售16439部，跌24%，累售13.9萬部，按年跌17%。完成目標付運量的46.6%
幾何按年升116%，售12570部，累售11.68萬部，升215%。完成目標付運量的73.01%
睿藍售5831部，為年內新高，按月增28.3%。
吉利升34%，至11.98萬部，累售9.14萬部，升6%。完成目標付運量的81.68%。
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