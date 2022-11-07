文章日期：2022年11月7日 16:36
佳明集團（1270）發盈喜，預料截至今年9月底止中期綜合收益及淨溢利分別錄得約 49.2億元及14.1億元，分別按年上升約7.4倍及19.3倍。
公司表示，收入及溢利集大幅增加主要歸因於青衣住宅項目「明翹滙」 預售單位於該期間交付予買家，致使相關之銷售收益與盈利確認入帳。
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