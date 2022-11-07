宏利投資管理亞洲區養老金業務部退休策劃、戰略及革新主管譚旭耀建議，為退休作準備應盡早開始投資，並結合各種投資產品，包括強積金、保險產品等，再通過分散資產組合以降低投資風險。同時，退休後亦要維持投資，不應提出所有資產，只持有現金。

宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華表示，美國加息周期下，美元強勢，普遍貨幣貶值，預期至明年中結束加息周期，以及未來美國經濟或陷入衰退，刺激其他貨幣反彈，惟港元與美元掛鉤而未能受惠，加產內地經濟增長放緩，5年期資產展望而言，對內地，香港股票和香港固定收益資產持「中性」看法。美股方面，盧淑華指現時估值現時貴企，與新興市場有明顯落差，因此看法界乎「偏差」至「中性」，較看好新興市場和亞洲（日本除外）的股票市場，相信其盈利增長較強勁。

她強調，雖然短期內通脹將維持至明年中，不過退休是長遠的投資規劃，現時五年期資產類別預測普遍亦高於通脹，例如歐洲股票、亞太股票（日本除外）的回報已高達逾11%。

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