完成交易後，奎元淋在E-Post Ltd的持股水平，則由原先的三成，提高至七成。另一獨立第三方則持有E-Post餘下三成股權。eprint解釋，是次出售E-Post Ltd持股，是考慮到疫情對餐飲業務產生不利影響，「桔梗」所屬的E-Post Ltd分別於2020年及2021年3月底止年度，錄得虧損180萬及860萬元，財務表現未達預期。同時加上其預期E-Post Ltd的財務表現持續不佳，及於9月底時錄得淨負債約860萬，因此集團認為，出售E-Post Ltd可讓其將資源集中於現有主要業務。eprint估計，完成交易後，錄得未經審核收益約20萬元，惟最終視乎出售的E-Post Ltd實際收益或虧損而定。

翻查資料顯示，eprint是於2019年5年8日，以80萬元現金連同20萬元尚未償還及應付關連方款項，合共總代價100萬元，收購E-Post Ltd共40%股權，於2020年3月底止入賬的股權賬面值為178.7萬元。eprint截至2021年3月底止年度，曾從E-Post Ltd收過一次股息78.5萬元，但是根據該集團在10月12日的公告指，其由20年4月22日起至22年4月7日止，向E-Post Ltd貸出約934萬元，E-Post Ltd已於22年6至7月償還434萬元，尚未償還475萬元，eprint旗下老闆網亦欠負E-Post Ltd約17.9萬元。

根據2022年3月的公司註冊處資料顯示，E-Post Ltd另一股東王鴻軒曾於去年10月下旬將全部持股轉讓予另名兩名股東，當中30%由其母親奎元淋接手，另外22%股益則轉讓予潘大強。另一股東李俊諺，亦於同日將其8%持股轉讓予潘大強。

被出售的E-Post為被視為咖啡室桔梗的母公司，早前在社交媒體宣布告急，反被網民指服務態度差和食物性價比低引來批評。桔梗上月底被業主入稟306萬元租金，並要求交出舖位，入稟狀指，桔梗自去年7月起拖欠租金，期間只繳付部份款項。