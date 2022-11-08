美國中期選舉進入倒計時，民調顯示共和黨有望至少拿下國會兩院中的一院，市場料推動美股上漲，美股隔晚亦上升，連升第二日，道指兩日累升825.75點，美3個月10年期債息亦由倒掛轉為正數，曾高見13.598基點，是10月25日13.738點後最高；美2年期10年期債息倒掛，幅度為50.389基點至56.294基點。Facebook母公司Meta Platforms Inc.受裁員計劃推動而上漲。
道瓊斯工業平均指數收漲423點，升幅1.31%，報32827點。標普500指數收漲36點，升幅0.97%，報3806點。納斯達克綜合指數收漲89點，或0.86%，報10564點。
Amgen升2.97%，報277.02美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而NIKE跌2.45%，報93.44元，拖低道指15點。
科技股方面，蘋果收市報138.92元，升0.39%，谷歌母公司Alphabet收市報88.49元，升2.2%，亞馬遜收市報90.53元，跌0.49%，Facebook收市報96.72元，升6.53%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.33%，報418點。德國DAX指數收漲0.55%，報13533點；法國CAC 40指數漲0.01%，報6416點；英國富時100指數收跌0.48%，報7299點。