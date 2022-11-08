美國中期選舉進入倒計時，民調顯示共和黨有望至少拿下國會兩院中的一院，市場料推動美股上漲，美股隔晚亦上升，連升第二日，道指兩日累升825.75點，美3個月10年期債息亦由倒掛轉為正數，曾高見13.598基點，是10月25日13.738點後最高；美2年期10年期債息倒掛，幅度為50.389基點至56.294基點。Facebook母公司Meta Platforms Inc.受裁員計劃推動而上漲。