個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.84%，折合報243.35元；阿里巴巴（9988）跌1.86%，折合報68.4元；美團（3690）跌1.52%，折合報150.68元；匯控（0005）升0.7%，折合報43.3元；建行（0939）跌0.04%，折合報4.37元。

道期現升0.118%；標期現升0.08%；納期現升0.14%。日股現升0.78%，韓股現升0.44%，澳股現升0.46%。

VIX指數隔晚跌0.81%或0.2點，報24.35點。美2年期10年期債息倒掛51.65基點，美3個月10年期債息息差為2.674基點。

紐油現升0.23%或0.21美元，報92.01美元；布油現跌0.65%或0.64美元，報97.92美元；金價現跌0.02%或0.46美元，報1675.17美元；LME 銅期貨隔晚跌2.27%或184.5美元，報7914.5美元。美國10年期債息現跌0.04%或0.0021厘，報4.2114厘。

今日焦點股份可留意：

津上機床（1651）公布業績。

心泰醫療（2291）上市，定價29.15元。

寶尊電商（9991）：5000萬美元購The Gap滬、台公司 獲大中華獨家產銷權。

eprint（1884）以1元轉售餐飲店「桔梗」母企四成股權，由股東轉做債主。

1957 & Co.（8495）第三季純利按升1.8倍至650萬元。

吳亞軍再斥3900萬購入龍湖（0960）優先票據。

日清食品（1475）3.5億人幣收購旗下製造商珠海永南餘下三成股權。

黃光裕旗下公司申報減持國美（0493）0.3%，套現1363萬。

吉利（0175）10月銷量升36%，純電升3.4倍，極氪增49.8倍，首次單月過萬。

佳明（1270）：明翹滙賣樓收入入帳，中期淨溢利升近20倍。

中信國際電訊（1883）及中電訊（0728）旗下公司投得澳門5G牌，1年內提供服務。

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