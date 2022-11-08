恒指今早高開44點或0.27%，報16640點，大市成交金額19億元；國指今早高開10點或0.2%，報5647點。恒生科技指數開市報3399點，升0.07%。
友邦（1299）、建行（0939）、匯控（0005）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）拖累大市。
藍籌48隻升，10隻下跌，15隻無升跌。信義光能（0968）升2.86%，報9.35元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.8%，報83.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，12隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.66元，升2.7%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報88.3元，跌5.71%。
恒指續高於10天線(15631.53點)、20天線(15943.47點)。科指續高於10天線(3094.82點)、20天線(3111.2點)。
津上機床（1651）公布業績。無成交，報6.97元。
心泰醫療（2291）上市，定價29.15元。開市報29.8元，升2.23%。
寶尊電商（9991）：5000萬美元購The Gap滬、台公司 獲大中華獨家產銷權。開市報11元，跌1.61%。
eprint（1884）以1元轉售餐飲店「桔梗」母企四成股權，由股東轉做債主。無成交，報0.24元。
1957 & Co.（8495）第三季純利按升1.8倍至650萬元。無成交，報0.26元。
吳亞軍再斥3900萬購入龍湖（0960）優先票據。開市報13.46元，跌0.15%。
日清食品（1475）3.5億人幣收購旗下製造商珠海永南餘下三成股權。開市報6.25元，升1.96%。
黃光裕旗下公司申報減持國美（0493）0.3%，套現1363萬。開市報0.141元，跌0.7%。
吉利（0175）10月銷量升36%，純電升3.4倍，極氪增49.8倍，首次單月過萬。開市報11.02元，升1.85%。
佳明（1270）：明翹滙賣樓收入入帳，中期淨溢利升近20倍。無成交，報0.74元。
中信國際電訊（1883）及中電訊（0728）旗下公司投得澳門5G牌，1年內提供服務。中信國際開市報2.45元，升1.24%。中電訊（0728）開市報2.8元，升0.36%。
破頂股包括，康德萊醫械（1501）創52周高，見30.9元，開市報30.9元，升1.15%。
異動股
上升異動股，包括，東銀國際（0668）開市報0.215元，升9.69%；中國食品（0506）開市報2.4元，升8.11%；民生教育（1569）開市報0.48元，升7.87%；生力啤（0236）開市報0.79元，升6.76%；華晨中國（1114）開市報4元，升5.54%；名創優品（9896）開市報13.36元，升4.38%；創夢天地（1119）開市報3.59元，升3.76%；和黃醫藥（0013）開市報15.78元，升3.68%；泉峰（2285）開市報31元，升3.68%；旭輝（0884）開市報0.57元，升3.64%。下跌異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報88.3元，跌5.71%；聯易融（9959）開市報3.42元，跌3.93%；晶苑國際（2232）開市報2.12元，跌3.64%；雲頂新耀（1952）開市報8.34元，跌3.36%；百度（9888）開市報83.45元，跌2.8%；寶龍地產（1238）開市報0.8元，跌2.44%。
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