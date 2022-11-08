致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，隨着監管機構對上市公司及核數師的規管愈趨嚴格，預計未來上市公司停牌的主要觸發點仍與核數師為主。今年核數師最為關注的問題為誇大資產、低估負債及誇大支出，其中關注誇大資產佔調查個案樣本的比例提高至49%。湯飈稱，有關核數師的指控增加，核數師的避險意識將會提高，並更加審慎。

疫情開始放緩，今年復牌公司數目按年上升24%至31間 。湯飈指出，疫情持續近3年，不少業務營運位於內地的本港上市公司，因疫情導致交通出行限制，令到上市公司可能要延遲刊發年報，不過監管機構亦已給予一定寬限或豁免。此外，一些停牌的公司能夠成功找到「白武士」或新投資者，部分公司在股權變更後，得以滿足全部復牌條件而成功復牌。

湯飈又指出，申請復牌公司仍面對不少挑戰，包括公布未完成財報、法證審查報告、公司的內部人員結構、管理層的誠信、委聘的核數師及顧問等內外部因素。

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