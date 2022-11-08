新能源車市場方面，供給改善疊加油價上浮預期帶來市場火爆，油價上漲而電價鎖定，帶動電動車訂單表現持續較強。10月新能源乘用車銷售55.6萬輛，按年升75.2％，按月跌9％。10月新能源車國內零售滲透率30.2%，較去年提升11個百分點。首10月新能源乘用車銷售達443.2萬輛，按年升1.1倍。品牌方面，比亞迪（1211）21.75萬輛， 特斯拉 7.17萬輛。

11月車市展望，乘聯會表示，全球晶片供應短缺大幅緩解，雖然在海外市場部分品牌曝出因零部件短缺、能源供給干擾等因素影響全年全球總體產量預測，但中國市場目前生產產量仍基本保持穩定，有利生產增量。

乘聯會又表示，隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升，但車價仍處低位，消費者的購車緊迫性仍不高。由於近期各地疫情反彈，經銷商閉店的比例在上升，市場展廳流量和訂單情況出現較大影響，年底汽車消費需求釋放出現較大風險和不確定。

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