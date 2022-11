“go for it, get in front, not behind”,言簡意賅,原來是短炒博反彈心訣,又如考評局指中學文憑試考生錯處,傳媒焦點是「李克用呀李克勤」,但其實「亦有考生撰寫演講辭時,行文語氣過於自大,例如「請大家洗耳恭聽」,並無演講時應有的謙敬用語和情感,屬語氣不當。 」- 這又說穿了四季武林投資大會的實況。

金融中心是國際級的,而不是香港地的,對外可以振振有詞,但對內聽起來卻帶點detached。外資賓卡都是「搵食啫犯法呀」,但此時此境,當香港窮得只剩下金融一路,每日分三餐叮的兩餸都是為了「食呢口飯」,要犧牲的可能比想像中多,也難怪財爺明知自己要主持兩個大會仍要風塵僕僕作客沙特阿拉伯,而不慎對新冠病毒快測呈陽性,事前部署及風險管理確實可以做得更好,最終真人示範八號風球我的訴求好簡單就是要返工的真香港人精神。

筆者去年在FinTech Week前提出,虛擬資產本地發牌,若沒有適切答案,恐怕可能是幣圈最後一次正式參與。如今財爺沒有妄自菲薄但總算知恥而後勇,事先張揚將發表虛擬資產宣言,又探索又開放云云,藉以測試虛擬資產及其於金融市場的應用所帶來的效益,項目涉及NFT、債券代幣化及數碼港元等等。但各界且先聽其言、觀其行,因為仍有不少噪音。

很快便有報道指內地銀行被禁在國內使用虛擬資產,因應香港相關政策鷹轉鴿,正權衡在本地推出服務,部份和其他另類資產、家族辦公室等正考慮在港落實虛擬資產項目,「但一些投資者表示他們希望看到更詳細的計劃」,其實那也是無可奈何的。但至少金融產業「做多瓣」,對支持實體經濟、商業活動,特別是中環商廈租金市道都屬positive ?

最近髮型師就告知要搬離皇后大道中,並走上一街之隔的威靈頓街,去到幸好樓下沒有在賣兩餸飯,還見選址原來變高樓大廈裝修明麗,最重要遠望己連拿利建築群,令人精神為之一振,難怪又要再加價4.6%,絕對跑贏有調查指人工平均升幅1.6%,加上生意難做,明的。

但邊剪邊傾,發現原來犯了腦筋上的超級錯誤,租金根本就有減!地方好像高檔了些,間格亦好像氣派了,但想真其實搬上了一條主街,租金肯定是落了一層,卻因為新裝而順理成章加價!簡直是令人後知後覺的髮型屋經濟學,作用簡直重要過銀行每日「頭寸」。

本港甲級寫字樓空置率持續上升,彭博引述CBRE數據,指截至10月數字近三年來幾乎翻了三倍,達到110萬平方米的歷史新高;若參考中原(工商舖)資料顯示,9月份九龍區指標商廈整體空置率,按月微升,但就較去年有所改善。以分區計,則以觀塘按年的空置率跌幅最明顯。

香港第N次聲稱經濟轉型,宣言上高智能新經濟獨角獸生態圈融資鏈,如果本地幣商都未能夠趁勢大舉從觀塘荔枝角上流至上環灣仔甲廈,又或者未吸引到區內虛擬資產公司像Sandbox投地般落戶中環,則吸資引才仍待努力,整體經濟仍難有即時起色,從而「齊齊加碼消費、全力帶旺經濟」亦只好成為空話。

九月份本港零售銷售數字仍遜預期,主要因為落入了兩期消費券派發期中間的真空期。按月來看,在主要類別中,耐用消費品的銷售額增長幅度最大,其次(跌幅較少)是超市,再到珠寶鐘錶,跌幅最大是百貨公司,反映消費者「民心所向」,恐怕仍難順利產生所謂乘數效應,有的話或許要到日本旅行團去找,或者戳穿票房遲早無一億都八千萬的「謝票經濟學」泡沫。

如無意外,今年應該也是近年來得最早的聖誕市道吧!而話說回來,九窮十絕十一翻身過後,十二月又會否好友繼續反擊?可能都是平穩過渡parking fund到2023年,大路分析是美國加息周期減速,政策預期指導性似有還無,視乎經濟倒退以至衰退而修正;中國投資主題則更清晰是「動態清「清零」」或「去清零」?

久利生