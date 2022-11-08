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【久利生專欄】四季三餐兩餸攻金 九窮十絕十一翻身

正所謂「九窮十絕十一翻身」，在fb講了，也叫長淡者要注意，當心趁月初兩三個大會傳出好消息被挾，whether or not Hong Kong is back ，股市大成交（正確來講是超特大成交，二千億等如四千億使，因為市值比前已少了一截！）真金白銀，唯有以此角度看，很難說金融科技周及投資峰會是non-event。

“go for it, get in front, not behind”，言簡意賅，原來是短炒博反彈心訣，又如考評局指中學文憑試考生錯處，傳媒焦點是「李克用呀李克勤」，但其實「亦有考生撰寫演講辭時，行文語氣過於自大，例如「請大家洗耳恭聽」，並無演講時應有的謙敬用語和情感，屬語氣不當。 」- 這又說穿了四季武林投資大會的實況。

金融中心是國際級的，而不是香港地的，對外可以振振有詞，但對內聽起來卻帶點detached。外資賓卡都是「搵食啫犯法呀」，但此時此境，當香港窮得只剩下金融一路，每日分三餐叮的兩餸都是為了「食呢口飯」，要犧牲的可能比想像中多，也難怪財爺明知自己要主持兩個大會仍要風塵僕僕作客沙特阿拉伯，而不慎對新冠病毒快測呈陽性，事前部署及風險管理確實可以做得更好，最終真人示範八號風球我的訴求好簡單就是要返工的真香港人精神。

筆者去年在FinTech Week前提出，虛擬資產本地發牌，若沒有適切答案，恐怕可能是幣圈最後一次正式參與。如今財爺沒有妄自菲薄但總算知恥而後勇，事先張揚將發表虛擬資產宣言，又探索又開放云云，藉以測試虛擬資產及其於金融市場的應用所帶來的效益，項目涉及NFT、債券代幣化及數碼港元等等。但各界且先聽其言、觀其行，因為仍有不少噪音。

很快便有報道指內地銀行被禁在國內使用虛擬資產，因應香港相關政策鷹轉鴿，正權衡在本地推出服務，部份和其他另類資產、家族辦公室等正考慮在港落實虛擬資產項目，「但一些投資者表示他們希望看到更詳細的計劃」，其實那也是無可奈何的。但至少金融產業「做多瓣」，對支持實體經濟、商業活動，特別是中環商廈租金市道都屬positive ？

最近髮型師就告知要搬離皇后大道中，並走上一街之隔的威靈頓街，去到幸好樓下沒有在賣兩餸飯，還見選址原來變高樓大廈裝修明麗，最重要遠望己連拿利建築群，令人精神為之一振，難怪又要再加價4.6%，絕對跑贏有調查指人工平均升幅1.6%，加上生意難做，明的。

但邊剪邊傾，發現原來犯了腦筋上的超級錯誤，租金根本就有減！地方好像高檔了些，間格亦好像氣派了，但想真其實搬上了一條主街，租金肯定是落了一層，卻因為新裝而順理成章加價！簡直是令人後知後覺的髮型屋經濟學，作用簡直重要過銀行每日「頭寸」。

本港甲級寫字樓空置率持續上升，彭博引述CBRE數據，指截至10月數字近三年來幾乎翻了三倍，達到110萬平方米的歷史新高；若參考中原(工商舖)資料顯示，9月份九龍區指標商廈整體空置率，按月微升，但就較去年有所改善。以分區計，則以觀塘按年的空置率跌幅最明顯。

香港第N次聲稱經濟轉型，宣言上高智能新經濟獨角獸生態圈融資鏈，如果本地幣商都未能夠趁勢大舉從觀塘荔枝角上流至上環灣仔甲廈，又或者未吸引到區內虛擬資產公司像Sandbox投地般落戶中環，則吸資引才仍待努力，整體經濟仍難有即時起色，從而「齊齊加碼消費、全力帶旺經濟」亦只好成為空話。

九月份本港零售銷售數字仍遜預期，主要因為落入了兩期消費券派發期中間的真空期。按月來看，在主要類別中，耐用消費品的銷售額增長幅度最大，其次（跌幅較少）是超市，再到珠寶鐘錶，跌幅最大是百貨公司，反映消費者「民心所向」，恐怕仍難順利產生所謂乘數效應，有的話或許要到日本旅行團去找，或者戳穿票房遲早無一億都八千萬的「謝票經濟學」泡沫。

如無意外，今年應該也是近年來得最早的聖誕市道吧！而話說回來，九窮十絕十一翻身過後，十二月又會否好友繼續反擊？可能都是平穩過渡parking fund到2023年，大路分析是美國加息周期減速，政策預期指導性似有還無，視乎經濟倒退以至衰退而修正；中國投資主題則更清晰是「動態清「清零」」或「去清零」？

久利生