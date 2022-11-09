道瓊斯工業平均指數收漲333點，升幅1.02%，報33160點。標普500指數收漲21點，升幅0.56%，報3828點。納斯達克綜合指數收漲51點，或0.49%，報10616點。

Amgen升5.55%，報292.39美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻101點，而迪士尼跌0.53%，報99.9元，拖低道指3點。

科技股方面，蘋果收市報139.5元，升0.41%，谷歌母公司Alphabet收市報88.9元，升0.46%，亞馬遜收市報89.98元，跌0.6%，Facebook收市報96.47元，跌0.25%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.79%，報421點。德國DAX指數收漲1.15%，報13688點；法國CAC 40指數漲0.39%，報6441點；英國富時100指數收漲0.09%，報7306點。

美3個月10年期債息爭持，高見9.934基點，亦曾倒掛9.052基點，收市報8.016基點。

美2年期10年期債息倒掛，幅度為49.122基點至56.297基點，收市報53.143基點。

道指曾升最多1.61%，高見33355.39點，是8月26日33364.7點後最高。收市報33160.83點，是8月25日後收市新高，當日報33291.78點。連升3日，累計升1159.58點，對上一次連升3日是10月25日。同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是10月26日。

標指曾升最多1.38%，高見3859.4點，是11月2日3894.44點後最高。今日收市報3828.11點，是11月1日後收市新高，當日報3856.1點。連升3日，累計升108.22點，對上一次連升3日是10月25日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月25日。

納指曾升最多1.71%，高見10745.64點，是11月2日10993.24點後最高。今日收市報10616.2點，是11月1日後收市新高，當日報10890.85點。連升3日，累計升273.26點，對上一次連升3日是10月25日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月24日。