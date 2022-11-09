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港股ADR跌38點 夜期高水55點 領展等業績 多想雲上市

美股向上，港股ADR跌38點或%，報16519點，即月恒指夜期升32點，報16612點，夜期高水55點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.05%，折合報245.68元；阿里巴巴（9988）跌0.38%，折合報66.85元；美團（3690）跌0.01%，折合報148.78元；匯控（0005）升1.24%，折合報43.53元；建行（0939）跌0.32%，折合報4.38元。

道期現跌0.09%；標期現跌0.01%；納期現升0.07%。日股現跌0.02%，韓股現升0.29%，澳股現升0.64%。

VIX指數隔晚升4.88%或1.19點，報25.54點。美2年期10年期債息倒掛，現報53.145基點。

紐油現跌0.2%或0.17美元，報88.73美元；布油現跌2.61%或2.56美元，報95.36美元；金價現跌0.07%或1.22美元，報1711.2美元；LME 銅期貨隔晚升2.53%或201美元，報8115.5美元。美國10年期債息現升0.25%或0.0105厘，報4.1339厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百濟神州（6160）、德昌電機（0179）、領展（0823）、德永佳集團（0321）、信利國際（0732）、塗鴉智能（2391）、越南製造加工出口（0422）、再鼎醫藥（9688）

多想雲（6696）上市，定價1.96元。

碧桂園（2007）主動撤銷標普信用評級。

比亞迪（1211）：旗下高端汽車品牌定名為「仰望」。

中海石化（3983）H股全流通申請獲批，美國運安持股將換成H股。

春華資本胡祖六減持百勝中國（9987）319萬股套現11億。

港交所（0388）FINI今起接受登記料明年6月推出，新股上市將縮短至「T+2」。

保利置業（0119）首十個月合約銷售額按年跌18%。

彭博：國泰（0293）林紹波接任行政總裁一職，明日董事會表決。

明報母企世界華文媒體（0685）發盈喜，料上半財年轉賺90至110萬美元。

合景泰富（1813）上月合約銷售跌55%。

乘聯會10月乘用車銷量升7.3％，11月疫情反彈年底汽車需求不確定。

 

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