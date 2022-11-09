邢自強等分析師在報告中表示，這將與2020-21年債券投資者牽頭的2,000億美元資金流入形成鮮明對比。

大摩目前預計，內地2023-30年期間總計將有1萬億至1.5萬億美元資金流入，只有先前基準情境假設的一半。資金流入可能從2023年開始周期性回升，但「由於地緣政治緊張局勢急劇升級以及監管重點調整」，資金流入「可能受到結構性風險溢價上升的限制」。

隨著經濟復蘇勢頭在2023年下半年增強，股票資金流動可能引領反彈，但債券資金流入可能會以更慢的速度回歸。

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