港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌8.8點子至3.06524%，是10月24日後最低，當日報3.01685%。對上一次連跌6日是10月10日，當日拆息報2.42048%。
港元現報7.8492元升值7點子，曾升值最多8點子，報7.8491元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.55點子至1.4656%；1星期HIBOR跌10.71點子至2.13244%；2星期HIBOR跌11.35點子至2.37625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.6點子至4.81429%；6個月期HIBOR升2.41點子至5.12238%；12個月期HIBOR升0.84點子至5.45107%。
美元指數現報109.496貶值0.14點或0.13%。
美元1個月期LIBOR報3.85514%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7899%，連續2日擴闊，利差是10月18日後最低，當日差距為-0.856%。
對上一次連續2日擴闊，是11月04日，當日利差報-0.6662%。
其他報道
Meta據報周三開始炒人 料為今年以來科技業最大規模一次裁員
民企債券融資支持工具擴容 碧桂園升逾26% 旭輝升37% 龍光升30%