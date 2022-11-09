moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

1個月HIBOR連跌6日 港元拆息個別發展

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌8.8點子至3.06524%，是10月24日後最低，當日報3.01685%。對上一次連跌6日是10月10日，當日拆息報2.42048%。

港元現報7.8492元升值7點子，曾升值最多8點子，報7.8491元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.55點子至1.4656%；1星期HIBOR跌10.71點子至2.13244%；2星期HIBOR跌11.35點子至2.37625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.6點子至4.81429%；6個月期HIBOR升2.41點子至5.12238%；12個月期HIBOR升0.84點子至5.45107%。

美元指數現報109.496貶值0.14點或0.13%。

美元1個月期LIBOR報3.85514%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7899%，連續2日擴闊，利差是10月18日後最低，當日差距為-0.856%。

對上一次連續2日擴闊，是11月04日，當日利差報-0.6662%。

其他報道

Netflix據報計劃提供體育賽事直播

永明金融CEO：內地客回升緩慢 打擊香港保險銷售業務

花旗、巴克萊本周將裁員

英國據報考慮調整所得稅最高稅率

人行支持內房再融資2500億 銀河聯昌：有利內房及物管

大摩：內地2022年將出現20多年來首次資本流出

馬斯克出售39.5億美元Tesla股票

Meta據報周三開始炒人 料為今年以來科技業最大規模一次裁員

民企債券融資支持工具擴容 碧桂園升逾26% 旭輝升37% 龍光升30%

英國央行首席經濟學家承認 量寬助長通脹