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恒指半日跌251點 半日波幅擴至460點 北水續流入

美國中期選舉開票，美期由升轉跌，內地10月PPI兩年來首跌兼創兩年底，A股港股向下，恒指今早低開4點，高位曾升172點，其後轉跌最多287點，半日高低波幅460點，高過昨日全日的289點。

恒指半日跌251點或1.52%，報16305點，大市成交金額629億元；國指跌78點或1.4%，報5523點。恒生科技指數收報3279點，跌1.92%。

藍籌股成交金額246.1億元，佔大市成交39.12%；科指成份股成交金額144.01億元，佔大市成交22.89%；國指成份股成交金額220.64億元，佔大市成交35.07%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、中行（3988）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，54隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升17.36%，收報1.69元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.66%，收報44.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報17.02元，升5.71%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報29.2元，跌6.26%。

恒指下試20天線(15919.53點)。科指10天線(3121.62點)升穿20天線(3108.94點)，科指下試20天線。

北水南下合計淨流入10.08億元，較上日減少75.99%，連續第25日流入，累計流入1193.34億元，對上一次連續25日淨流入是2021年1月26日。南水北上合計淨流出1.79億元人民幣，較上日減少95.27%，連續第3日流出，累計流出80.05億元。

民企債券融資支持工具擴容，內房急升。人行支持內房再融資2500億 銀河聯昌：有利內房及物管。藍籌內房中海外（0688）收報16.84元，升3.44%；龍湖（0960）收報14元，升4.48%；華潤置地（1109）收報28.2元，升2.73%；碧桂園（2007）收報1.69元，升17.36%。

非藍籌內房方面，旭輝（0884）收報0.75元，升33.93%；龍光地產（3380）收報0.54元，升28.57%；新城發展（1030）收報1.99元，升18.45%；時代中國（1233）收報0.68元，升13.33%；合景泰富（1813）收報1.09元，升12.37%；富力（2777）收報1.36元，升12.4%；禹洲（1628）收報0.249元，升11.16%；中駿集團（1966）收報0.54元，升10.2%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）收報110.8元，跌3.32%。德昌電機（0179）收報9元，升0.67%。領展（0823）收報51.65元，跌0.39%。德永佳集團（0321）收報1.15元，升2.68%。信利國際（0732）收報1.13元，跌0.88%。塗鴉智能（2391）收報7.49元，無升跌。越南製造加工出口（0422）收報0.27元，無升跌。再鼎醫藥（9688）收報23.15元，跌6.09%。

多想雲（6696）上市，定價1.96元。收報1.94元，跌1.02%。

碧桂園（2007）主動撤銷標普信用評級。收報1.69元，升17.36%。

比亞迪（1211）：旗下高端汽車品牌定名為「仰望」。收報185元，跌5.66%。

中海石化（3983）H股全流通申請獲批，美國運安持股將換成H股。收報1.67元，升1.21%。

春華資本胡祖六減持百勝中國（9987）319萬股套現11億。收報398.4元，升1.84%。

港交所（0388）FINI今起接受登記料明年6月推出，新股上市將縮短至「T+2」。收報257.4元，跌1.61%。

保利置業（0119）首十個月合約銷售額按年跌18%。收報1.37元，升3.01%。

彭博：國泰（0293）林紹波接任行政總裁一職，明日董事會表決。收報7.75元，升0.26%。

明報母企世界華文媒體（0685）發盈喜，料上半財年轉賺90至110萬美元。收報0.201元，無升跌。

合景泰富（1813）上月合約銷售跌55%。收報1.09元，升12.37%。

乘聯會10月乘用車銷量升7.3％，11月疫情反彈年底汽車需求不確定。汽車股向下，吉利（0175）收報10.48元，跌4.55%；比亞迪（1211）收報185元，跌5.66%；華晨中國（1114）收報3.9元，跌1.27%；廣汽集團（2238）收報5.33元，跌2.02%；東風集團股份（0489）收報3.98元，跌0.75%；長城汽車（2333）收報9.2元，跌2.85%；北京汽車（1958）收報1.91元，跌1.55%；慶鈴汽車股份（1122）收報0.92元，跌2.13%；小鵬（9868）收報29.2元，跌6.26%；五菱（0305）收報0.71元，跌2.74%；理想汽車（2015）收報69.55元，跌0.57%；蔚來集團（9866）收報80.55元，跌5.51%；零跑（9863）收報19.12元，跌0.52%。

破頂股表現

破頂股包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見2.85元，收報2.54元，跌6.62%；巨子生物（2367）創上市新高，見36元，收報34.4元，跌0.29%；山高控股（0412）創52周高，見5.4元，收報4.7元，跌3.29%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括東曜藥業（1875）低見2.11元，收報2.59元，升7.92%；新世紀醫療（1518）低見0.63元，收報0.63元，跌4.55%；順豐房託（2191）低見2.51元，收報2.53元，跌0.39%；勵駿（1680）低見0.19元，收報0.2元，跌7.41%；港龍中國地產（6968）低見0.8元，收報0.95元，跌34.48%；瑞風新能源（0527）低見0.096元，收報0.098元，跌8.41%。

7隻股份創52周低，包括檳傑科達（1665）低見0.68元，收報0.7元，無升跌；澳優（1717）低見3.52元，收報3.56元，跌0.84%；鱷魚恤（0122）低見0.15元，收報0.153元，跌8.38%；亞洲聯合基建（0711）低見0.54元，收報0.54元，跌1.82%；德利機械（2102）低見0.215元，收報0.215元，跌6.11%；廣南（1203）低見0.54元，收報0.56元，無升跌；惠記（0610）低見1.35元，收報1.35元，跌3.57%。

異動股

上升異動股，包括，蒙古能源（0276）收報1.22元，升41.86%；旭輝（0884）收報0.75元，升33.93%；鴻騰（6088）收報1.39元，升32.38%；龍光地產（3380）收報0.54元，升28.57%；和鉑醫藥（2142）收報1.3元，升21.5%；新城發展（1030）收報1.99元，升18.45%；碧桂園（2007）收報1.69元，升17.36%；弘陽地產（1996）收報0.31元，升16.98%；鴻福堂（1446）收報0.345元，升16.95%；卡森國際（0496）收報0.54元，升16.13%。

下跌異動股，包括，港龍中國地產（6968）創上市新低，見0.8元，收報0.95元，跌34.48%；恒和（0513）收報0.28元，跌23.29%；微創醫療機器人（2252）收報25.1元，跌11.62%；米蘭站（1150）收報0.155元，跌11.43%；三葉草生物（2197）收報3.13元，跌10.83%；中國水業集團（1129）收報0.131元，跌9.03%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.096元，收報0.098元，跌8.41%；鱷魚恤（0122）見52周低0.15元，收報0.153元，跌8.38%；冠軍科技集團（0092）收報0.081元，跌7.95%；阿里影業（1060）收報0.36元，跌7.69%。

 

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