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領展中期少賺1.7% 派155.51仙 考慮進一步回購 內地、香港收入上升

領展（0823）公布，中期可分派總額達32.77億元，跌1.7%，中期分派為155.51仙，去年為159.59仙，撇除2021/2022年度上半年之每基金單位酌情分派7仙，期內每基金單位中期分派增長1.9%。公司指將考慮進一步回購基金單位。

期內，收益及物業收入淨額分別按年增加4.6%及4.5%至60.42億元及45.87億元。投資物業組合之估值上升5.0%至2234.85億元，主要由於108.53億元公平值收益及38.18億元資產收購，惟部分被外幣貶值48.15億港元所抵銷。每基金單位資產淨值增加4.9%至80.86元。

香港物業組合的收益總額及物業收入淨額分別按年增長4.3%及5.3%。期內整體租金收繳率則維持在96%的穩健水平。

香港零售部分，平均續租租金調整率持續上升，由2021/2022年度下半年的5.9%升至2022/2023年度上半年的8.5%。平均每平方呎租金為63.2元，租用率仍維持於97.5%的高水平。商戶每平方呎銷售總額按年增長3.8%。隨著飲食及一般零售業好轉，整體租金對銷售額比例進一步回復至12.6%的正常水平。

物業發展方面，8月投得觀塘安達臣道之商業用地，計劃於2027年前將該土地發展為一個包括社區商業設施、鮮活街市及停車場之物業。預計發展成本總額（包括地價）約為16億港元。

停車場及相關業務之收益按年增長12.7%，因月票銷售增長，加上兩幢位於紅磡及柴灣的停車場╱汽車服務中心及倉庫大廈提供全期貢獻。時租收益按年增長2.1%並超越疫情前水平。月租收入錄得按年3.4%增長。

辦公室方面，合資辦公室大樓海濱匯的已落實租用率上升至98.2%。

期內，物業經營開支總額增加0.8%。因嚴格控制成本，故此收益增長超過開支增幅。

待法定審批的規劃中香港資產提升項目的估計總成本超過5.90億港元。

內地物業組合方面，收益總額按年增長3.3%，主要由於報告期內物流物業開始貢獻收益，帶來新的收入來源。物業收入淨額按年下降1.2%，原因為冠狀病毒病之抗疫防疫措施令內地零售業受壓，物業收入淨額比率下降。上海辦公室大樓續租租金調整率呈負增長。大灣區及長江三角洲之物流物業表現令人滿意。期內整體租金收繳率為90%。

內地零售方面，續受疫情影響，零售物業組合收益按年下降0.2%。期內平均續租租金調整率為8.4%，預計市場信心回升需時。物業組合平均租用率為92.1%。

辦公室租租金調整率為負18.2%，主要由於與主要商戶重續合約。此項續租有助達致96.0%之穩健租用率。

海外零售方面，總收益及物業收入淨額分別為2.81億港元及1.79億港元。期內整體租金收繳率為93%。期末澳洲物業組合之出租率為95.9%。

辦公室組合方面，期末物業組合之出租率為91.8%。

公司指，由2022年4月1日至2022年10月7日期間動用4.081億港元（包括交易成本）以平均60.70元之價格回購合共約670萬個基金單位。倘市況及其他監管規定許可，領展將考慮進一步回購基金單位。

領展收報51.65元，跌0.39%。

 

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