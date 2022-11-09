該行認為，近期內房板塊的反彈，包括一些陷入困境的內房都可能已部分反映這類政策舉措。但另一方面，此政策舉措可能對實體市場影響有限；買家在購買力有限及樓價疲弱下仍然謹慎。加上之前的政策一再令市場失望，認為需要對今次對內房的金援額度持保守態度。

該行相信，真正能改變結果的是實體市場的銷售復蘇，並預計到直至2023年實體市場仍將面臨壓力。內房在債務持續滾動下，卻無法有機

產生現金流，或令更多內房股陷「殭屍」狀態。

該行指，部分曾參會的內房包括雅居樂（3383）、美的置業（3990）、龍湖（0960）、碧桂園（2007）、新城（1030）、旭輝（0884）、金地集團（滬600383）、卓越集團、新希望地產、德信地產（2019）、仁恒置地、大華集團等，而在港上市的企業在2022年上半年的短期債務總額正好近2465.87億元。

不過，該行指此舉或帶來副作用，若信託貸款方或其他金融機構或會要求內房完成發債後還款。

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