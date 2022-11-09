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ZA Bank稅貸最低1.62厘 提早還款豁免手續費

ZA Bank（眾安銀行）推出稅季貸款，在11月30日或之前，用戶憑優惠碼【TAX2022】申請ZA Bank稅季貸款可享9折優惠，以貸款額100萬，還款期24個月計算，折後實際年利率為1.62%。

ZA Bank亦首次提供豁免提早還款手續費的優惠，完成首三期還款後可選擇隨時提早清還餘下貸款，無須繳交任何手續費。由即日起至11月21日，該行推出兩週限定的雙11快閃稅貸優惠。推廣期內成功申請並提取貸款，即可獲抽獎機會1次，保證有獎，最高可獲價值11,110元回贈。

此外，該行的信用卡賬單分期計劃「ZA 卡數師」由現時至11月30日，用戶凡成功申請及提取信用卡賬單分期貸款5萬元以上，還款期12個月或以上，12月8日在ZA Quest內獲得扭蛋一個，抽取一份獎賞，有機會獲贈曼谷雙人來回機票或旅遊體驗平台KKday電子禮券。

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