文章日期：2022年11月9日 15:39
招商永隆今日上調港元最優惠利率，由年利率5.375%調高至年利率5.625%。該行亦調整港元儲蓄存款利率，存款結餘1萬元或以上，年利率0.125厘上調至0.375厘。
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