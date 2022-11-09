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招商永隆上調最優惠利率25點子至5.625厘

招商永隆今日上調港元最優惠利率，由年利率5.375%調高至年利率5.625%。該行亦調整港元儲蓄存款利率，存款結餘1萬元或以上，年利率0.125厘上調至0.375厘。 