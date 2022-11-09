文章日期：2022年11月9日 15:43
《台灣電子時報》報道，舜宇光學（2382）將為三星電子2023年初推出的Galaxy S23 Ultra供應兩款後置鏡頭模塊。
舜宇光學最新報85.65元，跌0.98%。
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