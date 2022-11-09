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北水24日流入斷纜 恒指跌198點 連跌兩日 創一周最大跌幅 多想雲僅升2%

觀望美國中期選舉結果，美期反覆向下，美匯回軟至109.7水平，美3個月10年期債息倒掛擴大至13.294基點，近7日最闊。內地今早公布的PPI兩年來首次下跌兼跌至兩年低，A股港股偏軟。民企債券融資支持工具擴容，內房股逆市上升，表現突出。恒指午後跌幅加大，三大指數見近一周最大跌幅，及連跌2日，其中恒指累跌237.39點，北水終止連續24日流入。

恒指今早低開4點，高位升172點，低位跌344點，全日高低波幅517點。

恒指收市跌198點或1.2%，報16358點，大市成交金額1112億元，較上日增加6.27%，是11月7日1485.96億元成交後最多；國指跌67點或1.21%，報5534點。恒生科技指數收報3280點，跌1.89%。

藍籌股成交金額477.35億元，佔大市成交42.92%；科指成份股成交金額276.05億元，佔大市成交24.82%；國指成份股成交金額415.93億元，佔大市成交37.4%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、中行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，52隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升13.89%，收報1.64元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌6.01%，收報10.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報24元，升7.62%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報29元，跌6.9%。

恒指下試10天線(15727.28點)、20天線(15922.18點)。科指下試10天線(3121.69點)、20天線(3108.98點)，10天線升穿20天線。

北水南下合計淨流出6.94億元，終止連續24日流入，對上一次連續1日淨流出是9月26日。南水北上合計淨流出6.84億元人民幣，較上日減少81.98%，連續第3日流出，累計流出85.09億元。

午後消息股表現

匯控（0005）據報準備明年在法國裁員230人。收報43元，無升跌。

德永佳（0321）中期少賺18.4%，中期息0.1元。收報1.2元，升7.14%。

領展（0823）中期少賺1.7%，派155.51仙，考慮進一步回購，內地、香港收入上升。收報49.8元，跌3.95%。

惠生國際（1340）：兩年間以內部資源向6名個人及3間公司提供資金。收報0.059元，無升跌。

國泰（0293）：鄧健榮辭任常務董事兼行政總裁，林紹波接棒CEO，明年1月1日生效。收報7.69元，跌0.52%。

今早及隔晚消息股表現

民企債券融資支持工具擴容，內房急升。人行支持內房再融資2500億，銀河聯昌：有利內房及物管。藍籌內房，中海外（0688）收報16.72元，升2.7%；龍湖（0960）收報13.94元，升4.03%；華潤置地（1109）收報28.2元，升2.73%；碧桂園（2007）收報1.64元，升13.89%。

非藍籌內房方面，旭輝（0884）收報0.72元，升28.57%；龍光地產（3380）收報0.5元，升19.05%；新城發展（1030）收報1.98元，升17.86%；富力（2777）收報1.36元，升12.4%；合景泰富（1813）收報1.08元，升11.34%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）收報112元，跌2.27%。德昌電機（0179）收報9.09元，升1.68%。信利國際（0732）收報1.11元，跌2.63%。塗鴉智能（2391）收報7.49元，無升跌。越南製造加工出口（0422）收報0.265元，跌1.85%。再鼎醫藥（9688）收報22.95元，跌6.9%。

多想雲（6696）上市，定價1.96元。收報2元，升2.04%。

碧桂園（2007）主動撤銷標普信用評級。收報1.64元，升13.89%。

比亞迪（1211）：旗下高端汽車品牌定名為「仰望」。收報187元，跌4.64%。

中海石化（3983）H股全流通申請獲批，美國運安持股將換成H股。收報1.67元，升1.21%。

春華資本胡祖六減持百勝中國（9987）319萬股套現11億。收報396.6元，升1.38%。

港交所（0388）FINI今起接受登記料明年6月推出，新股上市將縮短至「T+2」。收報260元，跌0.61%。

保利置業（0119）首十個月合約銷售額按年跌18%。收報1.36元，升2.26%。

彭博：國泰（0293）林紹波接任行政總裁一職，明日董事會表決。收報7.69元，跌0.52%。

明報母企世界華文媒體（0685）發盈喜，料上半財年轉賺90至110萬美元。收報0.205元，升1.99%。

合景泰富（1813）上月合約銷售跌55%。收報1.08元，升11.34%。

乘聯會10月乘用車銷量升7.3％，11月疫情反彈年底汽車需求不確定。汽車股向下，吉利（0175）收報10.32元，跌6.01%；比亞迪（1211）收報187元，跌4.64%；華晨中國（1114）收報3.9元，跌1.27%；廣汽集團（2238）收報5.28元，跌2.94%；東風集團股份（0489）收報3.96元，跌1.25%；長城汽車（2333）收報9.3元，跌1.8%；北京汽車（1958）收報1.91元，跌1.55%；慶鈴汽車股份（1122）收報0.91元，跌3.19%；小鵬（9868）收報29元，跌6.9%；五菱（0305）收報0.72元，跌1.37%；理想汽車（2015）收報69元，跌1.36%；蔚來集團（9866）收報81.05元，跌4.93%。

破頂股表現

破頂股包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見2.85元，收報2.48元，跌8.82%；巨子生物（2367）創上市新高，見36元，收報35.15元，升1.88%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見13.44元，收報12.58元，升4.83%；山高控股（0412）創52周高，見5.4元，收報4.64元，跌4.53%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括東曜藥業（1875）低見2.11元，收報2.49元，升3.75%；新世紀醫療（1518）低見0.62元，收報0.62元，跌6.06%；順豐房託（2191）低見2.51元，收報2.56元，升0.79%；勵駿（1680）低見0.19元，收報0.196元，跌9.26%；大發地產（6111）低見0.05元，收報0.055元，跌38.89%；港龍中國地產（6968）低見0.8元，收報0.84元，跌42.07%；瑞風新能源（0527）低見0.096元，收報0.096元，跌10.28%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，檳傑科達（1665）低見0.68元，收報0.68元，跌2.86%；泓富（0808）低見1.58元，收報1.61元，跌5.29%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.72元，收報0.72元，跌1.37%；澳優（1717）低見3.26元，收報3.33元，跌7.24%；鱷魚恤（0122）低見0.15元，收報0.151元，跌9.58%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；數碼通（0315）低見3.84元，收報3.86元，跌0.52%；康健（3886）低見0.32元，收報0.34元，跌2.86%；錦藝集團（0565）低見0.18元，收報0.183元，跌17.57%；亞洲聯合基建（0711）低見0.54元，收報0.54元，跌1.82%。

異動股

上升異動股，包括，蒙古能源（0276）收報1.24元，升44.19%；鴻騰（6088）收報1.4元，升33.33%；偉俊集團控股（1013）收報0.043元，升30.3%；旭輝（0884）收報0.72元，升28.57%；澳洲成峰高教（1752）收報0.08元，升19.4%；龍光地產（3380）收報0.5元，升19.05%；新城發展（1030）收報1.98元，升17.86%；碧桂園（2007）收報1.64元，升13.89%；中梁（2772）收報0.51元，升13.33%；富力（2777）收報1.36元，升12.4%。

下跌異動股，包括，港龍中國地產（6968）創上市新低，見0.8元，收報0.84元，跌42.07%；大發地產（6111）創上市新低，見0.05元，收報0.055元，跌38.89%；恒和（0513）收報0.29元，跌20.55%；錦藝集團（0565）見52周低0.18元，收報0.183元，跌17.57%；瑞慈醫療（1526）收報0.445元，跌12.75%；傳遞娛樂（1326）見52周低0.074元，收報0.077元，跌12.5%；匯安智能科技（8379）收報0.12元，跌12.41%；三葉草生物（2197）收報3.1元，跌11.68%；米蘭站（1150）收報0.156元，跌10.86%；和譽（2256）收報3.05元，跌10.29%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.096元，收報0.096元，跌10.28%。

 

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