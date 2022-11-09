觀望美國中期選舉結果，美期反覆向下，美匯回軟至109.7水平，美3個月10年期債息倒掛擴大至13.294基點，近7日最闊。內地今早公布的PPI兩年來首次下跌兼跌至兩年低，A股港股偏軟。民企債券融資支持工具擴容，內房股逆市上升，表現突出。恒指午後跌幅加大，三大指數見近一周最大跌幅，及連跌2日，其中恒指累跌237.39點，北水終止連續24日流入。