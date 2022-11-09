領展（0823）行政總裁王國龍今午在業績發布會上表示，過往集團在出售項目時，多一次過將物業權益全部脱手，但是隨著與資本伙伴合作收購，將來集團在出售手上項目時多了選擇，可以將手上項目部份權益轉售予資本伙伴，並繼續保留餘下權益及管理有關項目。
主席聶雅倫表示，所謂資本伙伴，包括那些有意為閒置資金覓出路的個人及退休基金，領展已和相當多這類投資者接觸，去跟進買賣動作。王國龍補充，集團此前在澳洲，向加拿大基金收購兩個寫字樓項目，對方可以套現的案例，便是與資本伙伴合作的案例。將來與資本伙伴合作，更可以延伸至出售項目，例如可以向資本伙伴出售項目部份權益，作為融資渠道，並参與管理，或由另一公司管理。
另集團在早年將部份香港項目好價脱手，王國龍表示，他們已在之後3年增加酌情分派，但是就算將來沒有酌情分派，相對過往分派仍然有少量增幅。他們今後會視乎價格情況，去做回購。
王國龍續說，雖然較早前有報道指領展有意競投新加坡NTUC商場項目，但是目前他們沒有在日本及新加坡積極物色或考慮項目。一旦有新項目，他們會作長線投資。他又說，在買賣時向來有買賣差價，但是目前差價比之前更闊，若然賣方願意調整，令同買方叫價接近，收購交易仍然會有機會成事。
在本港商場續租方面，王國龍表示，因應2022年尾陸續有租約3年到期，料續租租金呈現正面方向。過去半年已見有逾400個新簽租約，當中有120個為新租约，亦反映有租客經營不好而離開。所以他們冀新簽租约，令出租率保持在高水平。他們亦會透過商場短約，與寫字樓長租約作匹配，既支持派息，及可享有短約帶動租金增長的效果。
聶雅倫說，集團位於香港的商場表現其韌性，帶動收入及利潤增長，料將來若旅客重臨，會對零售市道帶來促進作用。他們亦致力分散地區及不同類別物業投資。
面對美國息口上升，執行董事兼首席財務總裁黄國祥表示，集團手上有逾半債務為固定息率，加上上半年利息成本才約2.5％，因此集團會透過管理債務比率及規模等手段，管理好財務狀況。若利息成本上升1％，料税後財務開支有约2億元變化。
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